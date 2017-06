JARC-COAG asegura que el precio del melocotón se multiplica por siete del árbol a la mesa

Etiquetas

La organización agraria JARC-COAG ha asegurado este martes que los precios de los melocotones y las nectarinas se multiplican por siete del árbol a la mesa, con unas cotizaciones en origen por debajo de los 0,50 euros por kilo y unos precios en destino cercanos a los 3,50.

Los bajos precios en el inicio de la campaña de fruta de hueso no se están trasladando al consumidor y que así lo recoge el Índice de Precios en Origen y Destino de los Alimentos (IPOD) de mayo de 2017 elaborado por JARC-COAG, ha remarcado el sindicato en un comunicado.

JARC-COAG considera que no se puede justificar que las Organización de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH) liquiden por debajo de los importes establecidos por retirada de producto del mercado sin haber hecho uso de las medidas de gestión de crisis de mercado.

Según los productores, en 2015, con una producción similar a las previsiones de la actual campaña, las cotizaciones a campo rozaban el euro por kilo y este año no superan los 0,50 euros.

"Los desorbitados márgenes de las cadenas de distribución no se justifican por las condiciones de mercado", asegura la organización, que también apunta que los productores están valorando no comercializar la fruta porque los precios no compensan los costes.