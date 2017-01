Jesús Cano: "La política de Agua de Podemos es prescindir de los trasvases y eliminar regadíos"

Etiquetas

El secretario ejecutivo de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, Jesús Cano considera una "auténtica amenaza para el futuro de la Región de Murcia la política de Agua de la formación Podemos, que pasa por prescindir de los trasvases y eliminar regadíos".

Cano ha advertido, tras escuchar el resultado de la reunión de Óscar Urrabulru con el presidente del Scrats, que las propuestas de la formación morada "condenan a la agricultura murciana y laminan las exportaciones con el grave perjuicio que suponen a la economía regional".

"No es nada nuevo para los ciudadanos de la Región de Murcia que Podemos quiere acabar con el trasvase Tajo-Segura porque así lo están demostrando sus dirigentes en Castilla-La Mancha", ha afirmado Jesús Cano quien estima "lamentable" que los representantes de Pablo Iglesias en la Región "hagan una absoluta dejación de funciones en defensa de los intereses del millón y medio de murcianos".

El secretario ejecutivo de Agricultura, Agua y Medio Ambiente ha apostado por "una verdadera planificación de los recursos hídricos que tiene nuestro país sobre la base de un Pacto Nacional que permita a las regiones deficitarias nutrirse del agua de las cuencias excedentarias".

Y ha añadido que "es una reivindicación justa que hay que defender sin miedos ni titubeos porque se trata de un ejercicio de cohesión y solidaridad".

Cano considera paradójico que Podemos "haga una cumbre sobre la soberanía alimentaria y no sepa que sin agua no hay alimentos y sin trasvases no hay agua".

Por otro lado el responsable de Agua del PPRM ha instado al secretario general del PSRM, Rafael González Tovar "o a quien corresponda en el PSRM-PSOE" a que se sienten con el Gobierno regional como han hecho el resto de formaciones "si verdaderamente tiene voluntad de alcanzar un acuerdo sobre agua en la Región de Murcia".