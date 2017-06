Las 13 Jornadas Ecoliva se centrarán en el olivar de montaña y la comercialización del AOVE ecológico

Etiquetas

Las Jornadas de Olivar Ecológico Ecoliva prestará especial atención al olivar de montaña y a la comercialización del virgen extra ecológico. El encuentro se desarrollará del 9 al 11 de junio en Puente de Génave, municipio de una comarca, la Sierra de Segura, pionera en este tipo de producción en la provincia.

Así se ha puesto de relieve este viernes en la presentación de este evento, en la que han participado el diputado de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Pedro Bruno; el delegado territorial de Agricultura, Juan Balbín, y el alcalde de la localidad, Ramón Gallego.

"Ecoliva se celebra en un territorio que hace varias décadas fue pionero en apostar por la diferenciación y apostar por la producción en ecológico", ha destacado Bruno, que ha alentado al sector al señalar que para "una provincia que produce el 20 por ciento de la producción mundial de aceite de oliva, con más de 66 millones de olivos, apostar por lo ecológico es darle un valor añadido que genera un plus de riqueza y redunda en un beneficio en los municipios".

Ecoliva 2017 comenzará el día 9 con la apertura de la feria de muestras y el inicio de las mesas redondas y ponencias que versarán, entre otros asuntos, sobre la comercialización con las denominaciones de origen como elemento diferenciador, la divulgación del olivar y el aceite de oliva, la cosmética Bio y las alternativas complementarias al olivar, el futuro del virgen extra ecológico, el uso de drones en el olivar de montaña, la Política Agraria Común para el nuevo marco 2020 o el papel de los maestros de almazara en la producción de aceite de oliva virgen extra.

El diputado de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente ha subrayado la importancia que puede llegar a tener la agricultura ecológica en el desarrollo sostenible de la provincia al conservar los recursos naturales y la diversidad genética para las generaciones futuras, produciendo a su vez alimentos sanos y de máxima calidad.

"Se trata de una agricultura cuya producción ocupa cada vez un papel más significativo en el sector agrícola andaluz, y en este marco de actuación queremos que la provincia de Jaén sea un referente en el sector agroalimentario ecológico", ha manifestado.

El alcalde de Puente de Génave ha remarcado que entre las muchas propuestas y asuntos que ofrece Ecoliva, se ha intentado hacer unas jornadas volcándose sobre todo en el olivar de montaña. "Porque en la Sierra de Segura nos dedicamos a un olivar de pendientes difíciles, de costes que son complicados de sobrellevar", ha apostillado Gallego.

En este mismo sentido, el delegado territorial de Agricultura ha apuntado que "este olivar de pendiente, en su mayoría, no es rentable económicamente". "Hablamos de explotaciones familiares y no se echan cuentas a la cantidad de jornales que se dedican. Por eso, la PAC a partir de 2020 tiene que dar un giro y premiar a aquellos que se lo merecen y lo necesitan, en concreto a las familias que trabajan en un olivar que no es rentable y al que le sacan mucha calidad", ha afirmado.

Andalucía cuenta con unas 50.000 hectáreas de olivar ecológico y otras 25.000 hectáreas en conversión. En la provincia de Jaén son 9.000 las hectáreas de olivar ecológico, una extensión que, según Juan Balbín, se incrementará hasta las 12.000 hectáreas en los próximos años. No obstante, tanto el delegado territorial de Agricultura como el alcalde de Puente de Génave han recalcado que el futuro pasa por convencer al consumidor de que la calidad del virgen extra ecológico debe tener un precio justo.