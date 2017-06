Julio Mas advierte que "los síntomas de claridad no quieren decir que el Mar Menor se recupere rápidamente"

Etiquetas

El investigador del Instituto Oceanográfico de Murcia, Julio Mas, ha asegurado este lunes en la Asamblea Regional que los síntomas de claridad del agua del Mar Menor "no quieren decir que el Mar Menor se recupere rápidamente".

Mas, que ha comparecido junto al investigador del Cebas, Juan Albaladejo, en la Comisión especial del Mar Menor, ha advertido que la recuperación de la laguna salada va a ser un proceso "caro, largo y complejo, más lento de lo que nos gustaría y complejo porque no es fácil tomar decisiones que sean beneficiosas para todos los problemas". En este punto no se ha mostrado convencido de que el Mar Menor se recupere en las mismas condiciones que lo que teníamos hace 4 ó 5 años.

El investigador ha añadido que el Mar Menor es un ecosistema "frágil de estudiar". Según ha recordado, cuando se abrió el canal del Estacio se pasó de una laguna costera aislada a una laguna en la que el intercambio de aguas provocó una disminución de la salinidad.

"El Mar Menor ha tenido varias crisis y casi siempre ha sido capaz de superarlas, nunca hemos visto el Mar Menor en condiciones tan malas como el último año y medio", a lo que ha añadido que no existe optimismo de que la recuperación de la laguna sea rápida.

Estos síntomas de claridad "no quiere decir que el Mar Menor se recupere rápidamente. Tenemos que ver qué pasará cuando agua se caliente", ha manifestado. Mas ha recalcado la importancia de la transparencia del agua para que pueda penetrar la luz y las plantas del fondo sean capaces de hacer la fotosíntesis.

El investigador del Instituto Oceanográfico ha expuesto también su preocupación de las consecuencias que el cambio climático podrían tener sobre la Manga del Mar Menor. "La costa está muy al nivel del mar y es blanda. Si no se hace nada, llegará un momento en el que el agua romperá La Manga. Deberíamos empezar ya a pensar cómo atajarlo", ha pedido.

Por otro lado, el investigador del Cebas, Juan Albaladejo, ha expuesto que se puede compatibilizar el uso agrario del Campo de Cartagena con la conservación del medioambiente y del Mar Menor. Aunque ha asegurado que se podría llegar al vertido cero, también ha manifestado la necesidad de que se haga un cinturón de 2 kilómetros entre las explotaciones agrícolas y el Mar Menor para evitar los aportes de la erosión hídrica.

Por parte de los grupos parlamentarios, el 'popular' Jesús Cano considera que la propuesta de PSOE y Podemos de llevarse la actividad agrícola a 2 kilómetros de la costa de la laguna salada supone "acabar con el pulmón agrícola de la comarca de Cartagena".

Ha expuesto que el Decreto Ley sobre medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor es "un instrumento válido para hacer compatible la convivencia entre agricultura, turismo y Mar Menor".

En este sentido, ha señalado el Código de Buenas Prácticas Agrícolas como un exponente del cambio de modelo que hará posible esa convivencia sin demonizar a nadie.

Desde Ciudadanos, Luis Francisco Fernández ha dicho que en el Mar Menor influyen distintos factores que han de reflejarse a través del "consenso" como la navegación, turismo y agricultura. Ha recordado que los investigadores opinan en positivo sobre instaurar un perímetro de 2 kilómetros entre el Mar Menor y las zonas agrícolas, pero ve un problema las "más de mil desalobradoras en la zona", que hacen que las aguas sean cada vez más ricas en sal.

El diputado de Podemos, Andrés Pedreño, ha aludido al consenso social y político sobre el Mar Menor aunque ha insistido en que hay que planificar dónde son más eficaces los filtros verdes porque, según Albaladejo, hay localizados 40 puntos donde las aguas de nitrato se suelen acumular y ahí deberían estar dichos filtros.

Finalmente, el socialista Antonio Guillamón ha alertado que los científicos piensan que la recuperación de la laguna salada "no será fácil y será cara y larga", para lo que piensa en la necesidad de un plan nacional que implique al Gobierno. "No hay que echar las campanas al vuelo y no alimentar falsas expectativas", ha añadido en referencia a la turbidez del agua.