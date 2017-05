La Junta reforzará las promoción de productos agrícolas hacia Reino Unido para "minimizar" la repercusión del Brexit

Etiquetas

La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Carmen Ortiz, que ha participado en la Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea (Carue), ha anunciado que el Gobierno andaluz va a "reforzar las acciones de promoción de los productos agrícolas andaluces a Reino Unido con el objetivo de minimizar la repercusión que pueda tener en las exportaciones la salida de este socio de la Unión Europea (UE)".

Tras participar este lunes en esta reunión en la que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha presentado a las comunidades autónomas las directrices de la UE para la negociación del Brexit, Ortiz ha subrayado la necesidad de que se siga manteniendo el "flujo económico y comercial con el mercado británico".

En este sentido, ha abogado porque las condiciones que se negocien para la salida de este país "no supongan una sustitución" de los productos europeos por productos de terceros países, con los que Reino Unido podría firmar otros acuerdos comerciales. Asimismo, ha defendido que no se introduzcan barreras --arancelarias y no arancelarias-- a los productos españoles.

Entre otras acciones, la Junta va a potenciar la Oficina de Promoción de Negocios de Londres y se van a llevar a cabo promociones en puntos de venta y misiones comerciales tanto directas como inversas, así como jornadas informativas sobre los posibles efectos del Brexit en el comercio exterior andaluz.

Durante la Carue, se han abordado también puntos fundamentales de la negociación del Brexit, como son los derechos de los ciudadanos, el arreglo presupuestario, los acuerdos comerciales y los efectos en los sectores financiero, turístico y agrícola y en las deslocalizaciones de agencias y servicios, además de la repercusión que va a tener para Gibraltar.