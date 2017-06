Junta comenzará a pagar "en los próximos días" a más de 700 jóvenes agricultores las ayudas a la incorporación al campo

Etiquetas

El consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, ha detallado este martes que "en los próximos días" se comenzará a pagar a más de 700 jóvenes agricultores las ayudas para su incorporación en el campo, referentes a la convocatoria de 2015.

En declaraciones a los periodistas antes de presidir la reunión de la Mesa de Interlocución con las organización agrarias, Sánchez Haro ha destacado la buena acogida que tienen estas ayudas, que van a alcanzar, en total, a unos 1.200 jóvenes y suponen 36 millones de euros.

Cabe recordar que estas ayudas de la convocatoria de 2015 comenzaron a pagarse por parte de la Consejería del ramo en diciembre de 2016 a un total de 467 solicitantes, para lo que se destinó 14 millones de euros. Si embargo, este proceso se ha visto suspendido, para aumentar los controles, hasta ahora, cuando se retoman los pagos. Así, durante este verano más de 700 jóvenes recibirán estas ayudas, hasta los 22 millones de euros.

En total en la convocatoria 2015, se configuró un listado de 1.492 beneficiarios, de los que, finalmente, 1.200 recibirán estas ayudas, tras descontar los decaimientos de algunos que no han seguido el proceso u otras situaciones.

Asimismo, el consejero ha señalado que en la primera reunión con el sector --Asaja, COAG, UPA y Cooperatias Agro-Alimentarias-- quiere iniciar "una senda de trabajo y de diálogo permanente". Además, Sánchez Haro ha tenido unas palabras de agradecimiento a su predecesora en el cargo, Carmen Ortiz, que ha hecho "una buena labor" y un "importante" trabajo de diálogo con el sector.

CONVOCATORIA 2016

En cuanto a la convocatoria de 2016 de ayudas a incorporación de jóvenes agricultores en el campo andaluz, la Consejería del ramo resolvió un listado provisional de 500 beneficiarios, con 30 millones de euros, pero este fue retirado con la intención de poder incrementar sustancialmente, al menos duplicar, la partida de las mismas.

Para esto, fuentes de la Consejería han explicado que se usarán los fondos que finalmente se han visto afectados por decaimientos, renuncias a la ayuda o no formalización del proceso en la convocatoria de 2015, aunque "la cifra final no está cerrada todavía".

De esta manera, en la convocatoria de 2016, dentro del actual marco presupuestario del Plan de Desarrollo Rural (PDR) 2014-2020, se podrían beneficiar unos 1.700 jóvenes. En el anterior PDR (2007-2013) se incorporaron al campo 743 jóvenes, lo que supone que hasta ahora se ha producido un incremento de más del 60 por ciento.

Con estas cifras, según ha señalado el consejero, su departamento la semana pasada presentó al comisario europeo de Agricultura, Phil Hogan, el proyecto piloto Agri-Hebe 2020, por el que se solicitan fondos europeos adicionales con vistas a la incorporación adicional de otros 2.020 jóvenes (a sumar a las convocatorias de 2015 y 2016) hasta el año 2020.

Esta iniciativa busca la implantación de proyectos agrícolas que sean de referencia y contiene medidas de refuerzo como la figura de un mentor que asesorará al joven agricultor en los primeros años de actividad y que aspira a convertirse en banco de pruebas para su exportación al resto de países de la UE a partir de 2020.

SECTOR

Por su parte, el presidente de Asaja-A, Ricaro Serra, ha mostrado su deseo de que el nuevo consejero mantenga la disposición por el diálogo que caracterizó el periodo de Carmen Ortiz y ha considerado "importantísimo" el pago de las ayudas para los jóvenes agricultores y la negociación de la nueva Política Agraria Común (PAC).

De igual manera, el secretario general de UPA-A, Miguel López, ha mostrado su preocupación por las consencuencias en el sector agrario que pueden acarrear los movimientos migratorios en Europa, la salida del Reino Unido de la Unión Europea y la reforma de la PAC. "Andalucía perdió 900 millones en la pasada PAC por el reparto. ¿Va a seguir esto así o se le va a retornar el dinero? Europa no recortó el presupuesto para España, pero el Gobierno central sí recortó a Andalucía?", ha advertido.

En cuanto a las ayudas a la incorporación de jóvenes agricultores, que López ha calificado como "imprescindibles", ha dicho que, estando de acuerdo con los controles, "estos no pueden suponer que la ayuda no llegue. "Un joven que arriesga y se incorpora al sector, que tiene un compromiso de empleo y de fijación de la población en el medio rural, no puede esperar años a recibir la ayuda", ha advertido.

Por su parte, el secretario general de UPA-A, Miguel Cobos, ha reclamado una "apuesta clara y contunde" para la entrada de jóvenes en el sector agrario y ganadero. En este sentido, ha pedido que se amplíe el presupuesto de la convocatoria de 2016 y la Consejería vuelva a publicar el listado provisional de beneficiarios de estas ayudas.

Por último, el presidente de Cooperativas Agro-Alimentarias de Andalucía, Juan Rafael Leal Rubio, ha mostrado su colaboración con el nuevo consejero y ha reivindicado el papel del mundo rural en la Comunidad andaluza.

Asimismo, ha señalado que quedan "temas pendientes" como el desarrollo del plan agroindustrial, asuntos derivados de la sanidad animal y la dimensión de las cooperativas. En este último punto, ha apostado por crear estructuras fuertes con capacidad de llegar al mercado.