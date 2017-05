La Junta destaca la apuesta por la calidad de las tres denominaciones de origen de aceite de oliva

Etiquetas

La Junta de Andalucía ha destacado la labor que desarrollan los tres Consejos Reguladores de las denominaciones de la origen de la provincia de Jaén (Sierra Mágina, Sierra de Cazorla, y Sierra de Segura) en una apuesta conjunta por ofrecer una gran calidad en la producción de sus respectivos aceites de oliva vírgenes extra.

Así lo ha puesto de manifiesto la delegada del Gobierno andaluz en Jaén, Ana Cobo, que acompañada por el delegado territorial de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Balbín, ha visitado el stand de los Consejos Reguladores de las denominaciones de origen de Jaén en Expoliva 2017.

"Las denominaciones de origen son un marchamo de calidad garantizada y no sólo dan seguridad al consumidor siguiendo su trazabilidad para que se sepa de dónde viene el producto, sino que también lo distingue y permite aumentar su competitividad en el mercado", ha destacado Cobo, en presencia de los presidentes de la DO Sierra de Cazorla y Sierra de Segura, Vicente Gil y Ángel Sánchez, además del gerente de la DO Sierra Mágina, Jesús Sutil.

En esta línea de reconocimiento, la delegada del Gobierno ha subrayado el respaldo de la Junta a los consejos reguladores y ha indicado que este año se abrirá una nueva convocatoria de subvenciones para la promoción de productos de calidad diferenciada.

"Ya el año pasado se concedieron incentivos por valor de 282.000 euros a nueve consejos reguladores de denominaciones de origen protegidas de aceite de oliva virgen extra, entre los que se encuentran los de Sierra Mágina, Sierra de Cazorla y Sierra de Segura", ha recordado Cobo.