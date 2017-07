Junta pide al Estado que garantice el trasvase Negratín-Almanzora independientemente de la capacidad de cuenca

Etiquetas

El consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, ha exigido este jueves al Estado que promueva un Decreto-Ley para garantizar el trasvase de agua Negratín-Almanzora autorizado para este año aunque la cuenca está por debajo de un 30 por ciento de su capacidad.

De no ser así, esta medida no se llevaría a cabo en caso de no superarse este mínimo de agua, afectando a más de 24.000 hectáreas de 10.000 regantes que suman un total de 20.000 empleos.

En respuesta a una pregunta del PSOE en el Pleno del Parlamento de Andalucía, Sánchez Haro ha explicado que esta situación "puede darse a finales de agosto agravada por la inexistencia de recursos alternativos debido a la dejadez del Gobierno central".

El consejero reclama además a esta Administración que bonifique el agua desalada de las plantas de Almería dependientes del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y ejecute las obras pendientes, que podrían haber aliviado la escasez de recursos hídricos de la zona al haberse ampliado la capacidad de la desaladora de Carboneras y reparado la del Bajo Almanzora o ejecutado las obras de conexión con el Campo de Tabernas.

En cuanto a la actuación de la Junta de Andalucía, Rodrigo Sánchez ha anunciado que se reunirá con los representantes de la Mesa del Agua de Almería junto al consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, "para encontrar soluciones"; que la Administración regional está trabajando ya en un paquete de medidas para compensar a los agricultores por la sequía y que la puesta en marcha de líneas de ayudas para modernización de regadíos es "inminente".