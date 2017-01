MÉS considera un "desprecio" hacia los agricultores baleares el decreto de medidas para paliar los daños por el temporal

Etiquetas

Més per Mallorca ha considerado este martes un "desprecio" hacia los agricultores de Baleares el hecho de que el decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros, con medidas para paliar los efectos del temporal, "deje fuera" a los daños provocados a la agricultura de las Islas.

En un comunicado, MÉS recalca que los males provocados por los temporales del pasado mes de enero son "daños catastróficos" que afectan a muchas explotaciones agrarias de las Islas Baleares, "a favor de las cuales se debe actuar de una manera solidaria con el fin de reducir al máximo los impactos negativos sobre dicha actividad".

Según exponen desde la formación nacionalista, el real-decreto, en su artículo 2.3., señala que "serán ayudadas las explotaciones agrícolas que tengan suscritas pólizas amparadas por el Plan de Seguros Agrarios Combinados, y que hayan sufrido daños en elementos afectos a la explotación que no sean asegurables".

De este modo, tal y como remarcan desde MÉS, "no serán ayudados ni los cultivos asegurados ni los no asegurados, sino sólo aquellos que no sean asegurables en las explotaciones aseguradas. En la medida en que los cultivos afectados por el temporal son asegurables, está claro que esta medida no tendrá efectos".

Por tanto, del total de 77,5 millones de euros de daños que el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha calculado que se han producido en el sector agrario, "no llegará nada a los agricultores de las Islas".

Con todo, lamentan que "no sólo no llegarán ayudas directas, sino que los beneficios fiscales contemplados en la disposición tampoco tendrán ningún efecto".

Por todo ello, MÉS asegura que el Consejo de Ministros "no ha querido tomar en consideración los daños producidos en el sector primario de las Islas Baleares y ha establecido unas medidas que no se corresponden con la naturaleza y entidad de los daños producidos".

Por tanto, "no tendrán efectos de ninguna clase a favor de nuestros agricultores", insisten desde la formación, al tiempo que exige una "reconsideración de esta disposición estéril y la aprobación de medidas eficaces que puedan representar un apoyo al sector primario, de acuerdo con la magnitud real de los daños catastróficos provocados".