Martínez Arroyo recibirá al Comité Ejecutivo de Asaja tras las movilizaciones del sector agrario y ganadero

El Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha convocado al Comité Ejecutivo de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Castilla-La Mancha (Asaja-CLM), después de que la organización agraria le solicitara una reunión con carácter urgente para tratar la tabla reivindicativa que les ha llevado a convocar actos de protesta desde el pasado 6 de abril.

El encuentro se celebrará el próximo martes, 16 de mayo, cuarenta días después de que los agricultores y ganaderos se manifestaran por las calles de las cinco capitales de la región, según ha informado la asociación en nota de prensa.

Así, la organización agraria ha valorado que "por fin haya respuesta" del Gobierno regional y confía en que "la espera sirva para que la Administración haya podido encontrar las soluciones a los problemas planteados".

NO DESCONVOCARÁN LAS MOVILIZACIONES

Sin embargo, desde Asaja han informado de que no va a desconvocar las actuaciones reivindicativas programadas, como la concentración que se llevará a cabo este viernes, 5 de mayo, en Cuenca, para exigir medidas que acaben con los daños de los conejos en los cultivos, debido a que "aún no se ha puesto ninguna solución en marcha y además el Gobierno nacional todavía no ha dado respuesta a las demandas que afectan a sus competencias".

En este sentido, la organización agraria sigue demandando medidas para terminar con "la enorme proliferación de fauna silvestre", tales como que el Ministerio de Fomento, Adif y las Confederaciones Hidrográficas limpien los taludes de las carreteras y principales vías de comunicación, "principales zonas donde se propaga la plaga".

Igualmente, desde Asaja continúan reivindicando "soluciones a la escasez de agua, a las limitaciones al sistema productivo y al despoblamiento de las zonas rurales, así como mejoras para la gestión administrativa de las ayudas y para el sistema de seguros agrarios y un mayor presupuesto para la sanidad animal y vegetal".

En cuanto al "desequilibrio" de la cadena agroalimentaria y los bajos precios de los productos, la organización agraria pide "un sistema de trazabilidad transparente y medidas que terminen con la especulación de los productos agropecuarios".

DEMANDAS AL GOBIERNO REGIONAL Y NACIONAL

En este sentido, la organización demanda al gobierno regional y al nacional un modelo de agricultura "capaz de defender los intereses de los agricultores y ganaderos profesionales y que sirva también para hacer frente a las negociaciones de la próxima reforma de la Política Agraria Comunitaria (PAC)".

El sector "se enfrenta a nuevos desafíos, como el cambio climático o el nuevo panorama internacional derivado del Brexit y de los tratados comerciales", concluyen al tiempo que destaca que Asaja, por ello, ha solicitado actuaciones destinadas a "la mejora de las infraestructuras, al ahorro en los costes de producción y aumentar la capacidad del productor en la cadena agroalimentaria".