Moreno (PP-A) lamenta que Susana Díaz "ponga el pie en el cuello de los agricultores con su afán recaudatorio"

Etiquetas

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha lamentado que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, "ponga el pie en el cuello de los agricultores con su afán recaudatorio exigiéndoles después de 30 años un pago de una deuda que llega a más de diez millones de euros".

En una nota, tras mantener una reunión en Chipiona (Cádiz) con agricultores afectados, Moreno ha explicado que "este problema afecta a más de 2.000 familias que están atrapadas en una supuesta deuda que no han reclamado hasta ahora".

El dirigente del PP-A ha criticado que "Susana Díaz ha dejado de invertir casi 200 millones de euros, 154 de los fondos Feader y 44 de los Presupuestos Generales del Estado (PGE)", lo que a su juicio es "fruto de tener una presidenta de la Junta que no dedica tiempo a la gestión". "No es lógico que la presidenta visite provincias para hacer mítines y no tenga 20 minutos para reunirse con las 2.000 familias afectadas", ha añadido.

Para Moreno, esta situación es "circunstancial de un gobierno que no gobierna, ya que se podría resolver con voluntad política". Asimismo, ha anunciado que el PP va a pedir la comparecencia de la consejera de Agricultura, Carmen Ortiz, "para que dé explicaciones sobre dicho asunto".