Nadal se enciende: carga contra los dueños de Endesa y el 'pufo' del Castor

Álvaro Nadal, ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, no ha presumido nunca de ser amigo de las eléctricas. Y, esta vez, ha arremetido contra Enel, la compañía italiana dueña de Endesa. Cree que hace "política para los italianos a costa de los consumidores y trabajadores españoles", según aseguró ayer durante una intervención en el Senado. No fue su única crítica. También reprochó la gestión del almacén subterráneo Castor, frente a las costas de Vinaroz (Castellón), que aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Según Nadal, Castor "no tenía sentido","no hacía ninguna falta". Era "faraónico".

En su crítica a Enel, recordó que "no fue un Gobierno del PP" quien facilitó a la empresa italiana, participada por el Estado, adquirir Endesa. La compañía italiana desembarcó en la eléctrica en 2007 (entonces, junto a la constructora Acciona), tras una ‘guerra’ de ofertas de compra en la que también estuvo inmersa Gas Natural.

"Al ser una empresa italiana no le importa, para hacer política de empleo en Italia, crear desempleo en España, y no le importa, para hacer política medioambiental en Italia, hacer política de pérdida de competitividad en España", aseguró Nadal. En su opinión, éste es "el origen del problema" para las centrales térmicas de carbón de Endesa en Andorra (Teruel) y Compostilla (León), cuyo cierre para 2020 anunció Enel la pasada semana.

En cuanto a la creación de empleo, en lo que se refiere a la plantilla de Endesa, esta no se ha recortado, sino que ha aumentado en el último año. Al cierre del primer trimestre, la eléctrica contaba con 9.863 trabajadores, un 1,74% más que hace un año.

"Estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano, porque el Gobierno es el único que ha dicho que queremos que el carbón forme parte del mix energético de aquí a 2030", argumentó Nadal en la Cámara Alta."Estoy de acuerdo en que el mix energético no lo deciden las empresas, sino el Gobierno y las Cortes Generales, por eso quiero hacer una ley que ustedes no quieren apoyar", respondió a las cuestiones Del Senado por el socialista Graciliano Palomo.

“Faraónico” Castor

Además de criticar a Enel, Nadal aseguró que el proyecto Castor, que aprobó el anterior Ejecutivo socialista, “no tenía sentido" porque "no hacía ninguna falta" y era "faraónico", al tiempo que el contrato eximía a la empresa de "cualquier responsabilidad". La idea del actual Gobierno es desmantelarlo, pero no pone fecha porque antes "habrá que estudiar mucho la situación" ya que es "tan peligroso" volver a meter gas como extraerlo. El ministro ha comparado la situación con un globo, que al inflarse ha movido unas paredes que al desinflarse también se pueden mover, aunque la situación en la actualidad "es estable".

"El Gobierno está tratando esto con mucha prudencia y cuidado, teniendo todas las garantías de que no se van a repetir los movimientos sísmicos y cuando tengamos claro en qué condiciones se va a producir esto", apuntó.

Criticó la gestión de Rodríguez Zapatero en Castor, pero alabó que pidiera disculpas por su actuación. "Tuvo la capacidad política y la honradez de pedir perdón y yo creo que eso está muy bien".

Nadal ha recordado que cuando asumió las responsabilidades, el Gobierno pidió la nulidad al Supremo, que no la concedió "porque el anterior Gobierno socialista (...) fue el que firmó ese contrato e hizo ese real decreto". Según el ministro, si Castor estuviera funcionando, en la actualidad los consumidores estarían pagando 214 millones anuales pero se llegó a un acuerdo con las partes para bajar la rentabilidad, lo que permite pagar 95 millones de euros en su lugar.