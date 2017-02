Olona afirma que la PAC actual "es factor de despoblación" y "perjudica al territorio"

Etiquetas

El consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, ha manifestado que el actual reparto de ayudas de la PAC (Política Agraria Común) "es factor de despoblación" y "perjudica al territorio" y como ejemplo ha citado que la reciben "ganaderos sin ganado", mientras que él ha apostado por "penalizar la ociosidad y primar la productividad".

En respuesta a una interpelación parlamentaria formulada en el pleno de las Cortes de Aragón por el diputado del PP, Ramón Celma, el consejero ha indicado que de los 47.000 solicitantes de la PAC que hay en la Comunidad, el 71 por ciento declaran una renta agraria que solo supone el 9 por ciento de su renta total y el 40 por ciento tiene más de 65 años.

Por eso, ha estimado necesario reformar la PAC y adaptarla a la realidad del siglo XXI, tratando de forma preferente a quienes solo dependen de la agricultura e incluyendo la renta agraria de referencia, algo que actualmente no ocurre, ha argumentado.

Igualmente, ha apostado por eliminar los derechos históricos y el pago por superficie e incluir a "horticultores, cunicultores y porcinocultores, que no tienen derechos históricos, a todos los agricultores y ganaderos" y también evitar la discriminación que sufre la provincia de Teruel.

Olona ha anunciado que así lo expondrá en la reunión a la que asistirá a finales de marzo con la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, y el comisario de Agricultura de la Unión Europea, Phil Hogan, junto al resto de Comunidades autónomas para hablar de la PAC. El consejero ha indicado que Hogan ha manifestado su intención de "tener un acuerdo de reforma a finales de 2017".

DEBATE, NO NEGOCIACIÓN

El consejero ha puntualizado que, por ahora, se trata de "un debate, no de una negociación" ya que la actual PAC, negociada en 2014, estará vigente hasta 2022, y ha asegurado que "no iría a negociar nada que no estuviese suficientemente consensuado", para apuntar que hasta ahora los grupos de las Cortes "no han querido hacer un debate", a pesar de que el pasado mes de abril él compareció para plantear cómo consideraba que se debía reformar la PAC "en profundidad".

En este punto, ha reclamado al diputado del PP que se pronuncie y ante su crítica por los 2.155 expedientes de la PAC de 2016 que no se han resuelto y han impedido a los agricultores percibir por ahora las ayudas, ha comentado que otros "45.000 han cobrado 319 millones de euros".

Por otra parte, ha rechazado que el Gobierno de Aragón haya anulado un fondo de 3,5 millones de euros creado en la pasada legislatura para compensar la desigualdad sufrida por la provincia de Teruel en la PAC.

"No se creó ningún fondo" por el anterior Ejecutivo, ha subrayado Olona, sino que se establecieron dos medidas agroambientales dotadas con 1,3 millones, "pero que no suponían incrementar la dotación total". Ha añadido que su Departamento "las ha aumentado en 2,5 millones", cifra que "hemos pagado en 2016 y ha quedado comprometida para el resto de la programación".

EN CONTRA DE LA COMPETITIVIDAD

El diputado del PP, Ramón Celma, ha sostenido, por su parte, que la PAC social que defiende Olona "va en contra de la competitividad del sector" y le ha preguntado "con qué legitimidad" va a defender su postura en la reunión de marzo cuando "no le apoya ni siquiera la mitad del sector agrario" y no ha contado con los grupos parlamentarios.

Ha añadido que el consejero "ha vendido humo" al centrarse en proponer una reforma que no se puede aplicar hasta 2022, mientras "no ha puesto ningún esfuerzo en solucionar los problemas" del día a día, con "deficiencias" en la gestión ordinaria y "dificultades y complicaciones".

Según ha dicho, ha habido retrasos en los pagos de la PAC y "trabas y dificultades burocráticas" como las 15.000 notificaciones recibidas por otros tantos afectados en las dos últimas semanas con incidencias sobre la PAC que "ponen en peligro el cobro".

Además, "las órdenes y anuncios no se corresponden con la realidad" y de los 50 millones anunciados para la incorporación de jóvenes agricultores entre 2016 y 2017, "no se va a ejecutar más de la mitad", entre otras cosas, porque en la convocatoria de este año "se introduce una cláusula que dice que no podrán acceder, si no se han finalizado todos los trámites de los proyectos" para los que se pide la ayuda y "permisos del INAGA".

A su entender, esto son "trampas de malos políticos" y "engañar, manipular y utilizar a un sector que ha hecho muchos esfuerzos por esta Comunidad".