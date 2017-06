Organizaciones agrarias andaluzas dan la bienvenida a Sánchez Haro a la Junta y esperan mantenga diálogo y colaboración

Etiquetas

Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA en Andalucía han dado este viernes la bienvenida al nuevo consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez de Haro, al que no conocen personalmente, pero en quien confían que mantendrá la línea de colaboración y diálogo que abanderó su predecesora en el cargo Carmen Ortiz.

Así, el presidente de Asaja-A, Ricardo Serra, ha señalado, en declaraciones a Europa Press, que espera poder mantener una reunión pronto con el nuevo consejero, al que conoce "poco", mientras que de la saliente, Carmen Ortiz, ha tenido "solo buenas palabras".

"A pesar de la dificultad y, a veces, de los desacuerdos, Ortiz ha creado un clima de colaboración y de diálogo muy franco. No todo ha transcurrido como queríamos, pero hay que poner en relieve su disposición al diálogo y la buena comunicación con las organizaciones agrarias", ha indicado.

Asimismo, Serra ha reclamado "estabilidad" al frente de la Consejería de Agricultura. "En un momento crítico como el actual para el sector con la reforma de la Política Agrícola Común (PAC), estos cambios no facilitan las negociaciones".

Por su parte, el secretario general de CCOO-A, Miguel López, le ha dado la bienvenida al nuevo consejero de Agricultura, del que espera una buena capacidad de gestión y continuidad en el marco de colaboración que había abierto su predecesora.

"A Carmen Ortiz la conocíamos desde hacía tiempo y creó un clima de buena colaboración. Ha escuchado mucho al sector y ha trabajado en un marco de diálogo para resolver problemas", ha indicado en declaraciones a Europa Press.

De esta manera, aunque no ha puesto en duda la capacidad del nuevo consejero y ha ofrecido su confianza, sí ha advertido de que "cambiar tantas veces de consejero en este área no es bueno". "No es negativo que venga otra persona, merece mi respeto y no lo conozco personalmente. Será una persona solvente", ha subrayado.

López ha llamado la atención sobre el momento "clave" que vive el sector agrario, donde se acaba de pasar una reforma de la PAC que "no ha traído buenos resultados para Andalucía" y esto, a su juicio, "no puede volver a ocurrir".

Además, tras señalar las dificultades que atraviesa el tejido productivo andaluz y los acuerdos preferenciales con otros estado que condicionan el tejido de España y Europa, ha instado al nuevo consejero a "ponerse manos a la obra y trabajar para reorientar esta situación". "Es imprescindible ponerse cuanto antes mano a la obra para no permitir que se pierdan recursos".

Por su parte, el secretario general de UPA-A, Miguel Cobos, ha deseado que el nuevo consejero dé "un nuevo impulso" y renueve esta Consejería, tras valorar el trabajo de Ortiz, una persona "inteligente, responsable, que ya llevado por buen camino la Consejería".

Cobos que no conocía personalmente a Sánchez Haro, ha destacado, en declaraciones a Europa Press, su experiencia como gestor. "Nos hemos comprometido a echarle una mano desde UPA-A para mejorar las condiciones del sector en Andalucía".