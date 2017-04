PP-A avisa de que se están repitiendo "problemas" en la tramitación de la PAC por parte de la Junta "agravados" este año

Etiquetas

El parlamentario andaluz del PP de Almería Amós García ha advertido este viernes de que se están produciendo "graves problemas" en la tramitación de la Política Agrícola Común (PAC) por parte de la Junta de Andalucía que se han venido repitiendo en años anteriores, pero que ahora se están dando "agravados".

En una nota, el diputado autonómico del PP-A se ha pronunciado de esta manera tras "conocer por parte de las organizaciones agrarias, de entidades financieras y de los propios agricultores que no pueden tramitar estas ayudas por no poder acceder con normalidad a las aplicaciones informáticas de la Consejería de Agricultura, lo que está provocando malestar no sólo entre los afectados del sector, sino también entre los técnicos que intentan hacer su trabajo en la Consejería".

Amós García ha lamentado que "este año se vuelvan a repetir los mismos problemas que en años anteriores", pero "agravados", ya que, según le han trasladado las organizaciones agrarias y las entidades financieras, "se está viviendo un colapso informático para grabar adecuadamente los datos de solicitud de ayudas".

Por ello, el diputado del PP-A pide a la consejera de Agricultura, Carmen Ortiz, que "tome medidas para que se subsane cuanto antes esta situación tan lamentable producida porque la Junta no ha actualizado en tiempo y forma el sistema informático 'GIRO' para poder tramitar de forma adecuada todas las solicitudes".

El parlamentario 'popular' ha destacado que pese a que en Almería la agricultura supone el principal sector económico, "con más de 100.000 personas empleadas de forma directa o indirecta", y Andalucía es la región con más agricultores de España, "la Junta sigue sin contar con un sistema informático fiable, estable y optimizado".

García ha detallado que desde el día 1 de febrero en que se abrió el plazo para solicitar las ayudas de la PAC hasta el 10 de marzo, sólo se habían podido presentar "menos del tres por ciento" de las solicitudes, por lo que "en el ecuador de la campaña quedaban por presentar la práctica totalidad de las ayudas".

Para el parlamentario almeriense, la ampliación del plazo de solicitudes, primero hasta el 30 de abril y después hasta el 15 de mayo, "estimado por los agricultores como insuficiente", supone un reconocimiento de forma indirecta por parte de la Junta de su "mala gestión", cuyos responsables políticos, ante las explicaciones solicitadas por el Grupo Popular en el Parlamento, "han intentado salir airosos señalando que los problemas se habían solucionado en cuestión de 12 horas".

"COLAPSO"

"La realidad es bien distinta, según denuncian actualmente las organizaciones agrarias y las entidades financieras, que señalan que estos problemas certifican que en la actualidad existe un colapso en la página web que impide la tramitación adecuada de estas ayudas, y que además tiene como consecuencia negativa que la demora en estas solicitudes va a provocar también una demora en los pagos al agricultor", ha agregado el diputado del PP-A.

Ante esta situación, Amós García señala que el sistema informático de la Junta de Andalucía "queda en evidencia", así como "la falta de previsión por parte de la Junta, que no ha sido capaz de anticiparse en una cuestión tan importante como es la recepción de ayudas a la agricultura almeriense".

Por otra parte, a García le llama la atención que "precisamente este mes la Junta haya llevado a cabo unas modificaciones presupuestarias y se haya recortado un 80 por ciento las inversiones previstas en informática, destinadas al apoyo técnico-informático en la gestión de ayudas agrarias en la Consejería".

Así las cosas, desde el PP-A piden a la consejera de Agricultura "que adopte las medidas necesarias y definitivas para facilitar el acceso de los agricultores almerienses a los fondos europeos, ahora y en el futuro".