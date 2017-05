El PP pide a la Junta y a la Diputación que paguen el Profea "a tiempo para no desvirtuar este plan de empleo"

Etiquetas

El Partido Popular de Huelva ha instado a la Junta de Andalucía y a la Diputación Provincial de Huelva a "cumplir en tiempo y forma" con sus obligaciones en el Programa de Fomento del Empleo Agrario (Profea) para "no desvirtuar" el objetivo de un programa que "permite que muchas familias del mundo rural onubense dispongan de unas rentas durante los meses que no hay actividad en el campo".

Según ha informado el PP en una nota de prensa, el vicesecretario general del PP de Huelva, Juan Carlos Duarte, ha indicado que "los continuos retrasos, año tras año, de la Diputación y la Junta en el pago de materiales del Profea impiden que muchas de estas obras puedan realizarse en los meses de verano, fechas en los que la campaña agrícola se detiene".

Duarte ha remarcado que "cada año el Gobierno abona en tiempo y forma a los ayuntamientos las cantidades para que puedan realizar las contrataciones y se puedan empezar las obras en verano, que es cuando se produce el parón en la actividad agrícola y los trabajadores en paro puedan seguir trabajando y cotizar".

Sin embargo, según ha agregado, "la Junta y la Diputación no empiezan a pagar, y sólo una parte, hasta noviembre y esto hace que muchas obras no se puedan empezar porque muchos ayuntamientos no tienen capacidad financiera suficiente para poder adelantar el dinero que debe pagar la Junta y la Diputación, y que los destinatarios de este plan tengan que elegir entre trabajar en el Profea o en la campaña agrícola, lo que desvirtúa este programa".

Así lo ha indicado Duarte, precisamente, el día en el que la Subdelegación del Gobierno entregado a los alcaldes las instrucciones y modelos que necesitan cumplimentar los ayuntamientos para la tramitación de estas partidas concedidas por el Gobierno de España a la provincia onubense, fondos que permitirán la contratación de 8.500 trabajadores agrícolas en paro y la generación de 169.000 jornales.

Duarte ha recordado que el proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado de 2017, actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados, contempla un incremento del tres por ciento en los fondos del Profea, lo que supone 300.000 euros más para la provincia onubense que se sumarán a los 12,27 millones de euros del Gobierno de España ya repartidos por la Comisión Provincial del Profea, cuantía asignada a Huelva en los presupuestos prorrogados.

Según ha destacado el dirigente del PP, "esta es una nueva apuesta del Gobierno de España por Huelva con más dinero y más empleo para los pueblos de la provincia" y ha destacado la decisión de la ministra de Empleo, la onubense Fátima Báñez, de incluir la revalorización de los fondos del Profea en los presupuestos de 2017, "para que la provincia reciba más fondos".

Duarte ha incidido en que "es un programa fundamental para miles de trabajadores" y ha contribuido a "frenar el éxodo de la población eminente rural a zonas más industriales y de servicios, favoreciendo el desarrollo de municipios de nuestra provincia y a nuestro sector agrario". Ante este compromiso, "pedimos lealtad institucional a las demás administraciones como son Junta y Diputación", ha concluido.