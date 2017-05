El PP acusa a la Junta de dejar sin evaluar 700 expedientes de ayudas para la incorporación de jóvenes a la agricultura

Etiquetas

La portavoz de Agricultura del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes regionales, Lola Merino, ha asegurado este lunes que el Gobierno regional ha dejado sin evaluar unas 700 peticiones de ayudas para la incorporación de jóvenes al sector.

En rueda de prensa, Merino ha asegurado que en este proceso administrativo se han cometido importantes "irregularidades" que pueden hacer llevar a que el mismo sea anulado por la Unión Europea (UE), de cuyos fondos provienen los 50 millones de euros previstos.

Merino ha dicho que estos expedientes no valorados se han centrado principalmente en la provincia de Ciudad Real, concretamente en las localidades de La Solana, Valdepeñas y Villanueva de los Infantes, entre otras.

Según ha dicho la diputada del PP, esta decisión se tomó la semana pasada cuando, desde la Consejería de Agricultura se dieron cuenta que todos los expedientes presentados no estarían listos para este lunes, 15 de mayo, última fecha para que estas personas pudieran pedir las ayudas de la PAC para este año.

Asimismo, Merino ha indicado que los expedientes se han resuelto "definitivamente", lo que ha impedido que los afectados no pudieran recurrir su no evaluación o que los aprobados no pudieran hacer ninguna reclamación sobre la cantidad que se les ha asignado.

Merino ha hecho estas declaraciones durante la rueda de prensa que ha ofrecido para hablar de la política agraria del Gobierno regional, con motivo del 15 de mayo, fiesta de San Isidro, en la que también ha acusado al presidente regional, Emiliano García-Page, al que ha acusado de "engañar" al sector.