PP quiere "arreglar la chapuza" con jóvenes agricultores si gobierna y Junta rechaza sus "lecciones y mentiras"

Podemos equipara al Gobierno de Page con el de Cospedal y tacha a ambos de "ineficaces" en esta materia

El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha arrancado su sesión matutina de este jueves con un debate general a propuesta del PP sobre la resolución de expedientes de incorporaciones de jóvenes al sector primario, donde el PP se ha comprometido a arreglar la "chapuza" que a su juicio está llevando a cabo este Ejecutivo en la materia, mientras que el consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, ha rechazado las "lecciones" 'populares' y ha desmontado todas sus "mentiras" al respecto.

En esta sesión, además, se ha rechazado con votos del PSOE y de Podemos una resolución 'popular' que solicitaba al Gobierno autonómico resolver expedientes registrados desde el mes de junio, garantizar un calendario de pago a los jóvenes y completar los pagos adeudados en esta materia.

PODEMOS: "EL PSOE, IGUAL DE INEFICAZ QUE EL PP"

El diputado de Podemos David Llorente, encargado de abrir el debate, ha señalado "aspectos negativos o mejorables", como el retraso en la resolución de solicitudes, algo que, ha recordado, también se dio en la legislatura del PP.

Con la convocatoria de 2014, ha recordado, "hubo que esperar hasta 2015" para que quedaran resueltas, "incumpliendo el plazo de la convocatoria, que acababa en enero de ese año, mientras que Cospedal anunciaba a finales de 2014 que estarían resueltas en semanas".

A juicio de Llorente, estos retrasos suponen graves perjuicios para agricultores y ganaderos en el desarrollo de sus trabajo. Y ahora, con este Gobierno del PSOE, se está experimentando "la misma ineficacia" a la hora de gestionar estas convocatorias.

Así, ha recordado que la convocatoria de junio de 2016 se está resolviendo en este mes de mayo, "con retrasos de cerca de un año", por lo que hay "más continuidad que cambio" con respecto a las políticas 'populares'.

"Además, se han denegado unas 600 ayudas. Estas solicitudes se han rechazado sin revisar expedientes y sin trámite de audiencia, lo que es una acusación grave a la que el señor consejero debe responder. Entendemos que ahora debe abrirse un periodo de alegaciones", ha añadido.

En cuanto al pago de las ayudas, ha reclamado la ejecución del presupuesto, que ha sido "bajísima" en este apartado pese a que "muchos jóvenes se incorporaron al campo e hicieron sus inversiones", mientras los últimos gobiernos de PP y PSOE les han dejado "tirados".

PSOE: "MÁS JÓVENES, MÁS MUJERES, MÁS COMPROMISO"

De su lado, el diputado del PSOE Emilio Sáez ha abogado por cambiar la titularidad de las explotaciones agrarias, por lo que ha celebrado que este Gobierno haya incentivado las ayudas a las mujeres para que asuman el mando y den el paso de incorporarse.

Ha vaticinado las solicitudes que se van a aprobar superarán las 1.100, por lo que ya "son más que las aprobadas por el anterior Gobierno".

Por ello, ha exhibido que con un Gobierno socialista hay "más jóvenes, más mujeres y más titularidad compartida", lo que se debe a que Emiliano García-Page "ofrece un apoyo inequívoco" a este sector.

"Con el PP esta partida tuvo 61 millones de presupuesto, y con nosotros 30 más a través del Programa de Desarrollo Rural. Y le recuerdo a sus señorías de la bancada 'popular' que si quieren que haya más ayudas, se las pidan también a la ministra de Agricultura", ha espetado Sáez, quien ha recordado que María Dolores de Cospedal tardó 18 y 11 meses en aprobar sendas convocatorias.

Cuando acabe la legislatura, según el parlamentario socialista, "se habrán incorporado más jóvenes al campo que cuando gobernaba Cospedal". Además, ha recordado al PP que tuvieron tiempo de demostrar su apoyo al campo con las enmiendas al fallido Proyecto de Ley de Presupuestos, ya que "quitaban 7 millones de euros a las rentas agrarias de fondos finalistas".

PP: "NOSOTROS ARREGLAREMOS ESTA CHAPUZA"

La diputada del PP Lola Merino ha arrancado su intervención haciendo alusión a que el socialista Emilio Sáez es el tercer interlocutor parlamentario con quien debate asuntos agrarios en las Cortes, después de que Rocío García Saco y Carmen Torralba "hayan desistido" tras haberse dado cuenta de las "mentiras" de su propio Gobierno.

Le ha recordado al consejero de Agricultura que, en 2015, anunció una convocatoria de ayudas para estos términos con la vista puesta en enero de 2016, tras lo que "tuvo que retrasar la convocatoria y ampliar el plazo" alegando "que se habían incorporado muchas personas".

Ha ido enumerando "mentiras" del Gobierno autonómico, como que el 30 de abril, fecha anunciada para resolver convocatorias, no estaban resueltas. "¿Por qué no se calla, señor consejero? No hay cosa que diga que sea verdad", ha afeado a Martínez Arroyo.

Y, durante este "embrollo", ha recordado que "ha sido tal la incompetencia" del Ejecutivo que han cesado a distintos dirigentes encargados de este extremo, tras lo que "han pasado la patata caliente a las delegaciones provinciales".

Además, ha alertado de que hay "muchos expedientes" extraviados, como en el caso de La Solana --el pueblo del consejero--. "Estoy convencida de que cuando esta chapuza explote, tendremos que resolverlo nosotros, porque usted ya no estará aquí haciendo tanto daño al campo de Castilla-La Mancha", le ha dicho a Martínez Arroyo.

RESPUESTA DEL CONSEJERO

El consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, ha dado respuesta desde la tribuna a las críticas de la oposición, indicando a Lola Merino que aunque sí que ha habido retraso en la gestión de las ayudas, "el PP tardó 3,5 veces más que este Gobierno".

Ha criticado a la parlamentaria 'popular' que haya utilizado parte de su tiempo en la intervención a hablar de cosas ajenas al debate. "Ha hablado de las primarias del PSOE, de los funcionarios y de las flores de la terraza de un director general. Venga aquí a debatir lo que interesa a los ciudadanos. Me lo pone cada vez más fácil", le ha dicho.

También ha lamentado que Lola Merino haga "demagogia" y "cree alarma", y ante las reprimendas de Merino del cambio de portavoces en materia de Agricultura en sede parlamentaria le ha dicho que "cualquiera de ellos, le gana". "Y yo también le gano", ha subrayado.

Martínez Arroyo también ha contestado al diputado de Podemos David Llorente que el tercio de solicitudes denegadas al que hacía referencia en su intervención "es un dato más que razonable" y dentro de la normalidad.