El PP propone estudiar la llegada de recursos "de otras cuencas o externos" para paliar el déficit hídrico

El Pacto Regional del Agua abordará la necesidad de establecer un precio de agua desalada "razonable y homogéneo"

El secretario ejecutivo de Agricultura, Agua y Medio Ambiente del PP de la Región de Murcia y diputado autonómico, Jesús Cano, ha remarcado que el regadío murciano necesita "recursos de otras cuencas o externos" para seguir siendo eficiente, por lo que ha propuesto abordar este planteamiento en el marco de las negociaciones para alcanzar un Pacto Regional por el Agua.

En cuanto a la procedencia de esos recursos "externos", Cano ha emplazado a las partes a "estudiarlo, trabajarlo y a traerlo", tal y como ha declarado en un contacto con los medios de comunicación acompañado por el director general del Agua de la Comunidad Autónoma, Andrés Martínez, con quien se ha reunido este lunes para seguir avanzando en las negociaciones y contenidos de ese Pacto.

"Aquí no puede haber ninguna serie de dudas ni de titubeos, sino que tenemos que tener unión de todas las fuerzas políticas y ser conscientes todos de que, para que nuestra agricultura sea cada vez más potente y competitiva, necesitamos recursos externos para el regadío, que ahora mismo padece escasez y déficit", ha señalado Cano, quien ha participado en la reunión junto a los diputados regionales del PP, Juan Pagán y Juan Guillamón, así como el coordinador del Pacto, Francisco Cabezas.

LA REGIÓN, "CON UNA ÚNICA VOZ"

En este sentido, el director general del Agua ha coincidido en que "desde la Región, con una única voz, tenemos que abogar por la búsqueda del equilibrio territorial y que sea un Pacto Nacional del Agua el que, de una vez por todas, aporte las soluciones al déficit hídrico que tenemos y que ya nos acompaña muchos años".

A este respecto, Martínez se ha felicitado por la incorporación del PSOE a estas conversaciones para que se pueda alcanzar este Pacto Regional por el Agua.

A su juicio, hay que trasladar a la sociedad española "una visión conjunta, unitaria y homogénea de las soluciones que tenemos que darle a este problema" y que no tienen que ver exclusivamente con un punto de vista social o económico, sino también "con un punto de vista ambiental".

Cano cree que, precisamente ahora, cuando el PP tiene minoría parlamentaria, "es el momento de sentar a todas las fuerzas políticas en una mesa y decirles que la gente, a través de su elección, nos ha dicho que quiere diálogo y consenso". A su juicio, "debemos llegar a un acuerdo que soluciones los problemas de los ciudadanos, que para eso nos han elegido".

PRECIO DEL AGUA DESALADA

Martínez ha asegurado que el Pacto Regional del Agua abordará la necesidad de que el precio del agua desalada sea "razonable y homogéneo" para los agricultores y regantes. El Plan Hidrológico del Segura para el período 2015-2021 contempla un déficit hídrico 400 hectómetros cúbicos anuales en la cuenca, frente a un volumen anterior de 480 hectómetros cúbicos.

En este sentido, "además de los recursos medios del trasvase Tajo-Segura, la desalación es un recurso adicional, no convencional y necesario que se debe contemplar en el Pacto Regional del Agua", ha señalado el director.

Martínez ha incidido en "la necesidad de contar con todos los recursos hídricos posibles" y en que "mantener el trasvase Tajo-Segura es imprescindible, por ser una infraestructura que marca el presente y el futuro de nuestra comunidad autónoma y que genera riqueza no solamente para la Región, sino para el resto del país".

REUNIONES BILATERALES CON OTRAS CCCAA

Cano ha valorado positivamente estas reuniones para trabajar sobre medidas concretas para avanzar en los asuntos del Pacto Regional del Agua. A su juicio, todo pasa en primer lugar por alcanzar "acuerdos" que, además, es de lo que trató el presidente Pedro Antonio Sánchez en la pasada Conferencia de Presidentes.

En concreto, Sánchez propuso mantener reuniones bilaterales con las distintas comunidades autónomas para poner en valor la falta de agua que tiene la Región de Murcia, así como poner en valor fuera de las fronteras de la Región "la importancia del agua" y "acabar con esas guerras del agua". Todavía no hay fechas para esos encuentros, pero Cano se ha mostrado convencido de que se conocerán "en breve".

Cano ha recordado que ya están elaborados los planes de cuenca, que son documentos técnicos que ponen "negro sobre blanco" indicando dónde sobra y dónde falta el agua. Una vez que ya están elaborados, "es el momento de llevar a cabo ese Pacto Nacional del Agua y, paralelamente, la elaboración de un PHN".

En su opinión, esa es la solución a los problemas de déficit hídrico que padece, en este caso, la cuenca del Segura. No obstante, para alcanzar estos acuerdos, Cano cree que es "vital y primordial", en primer lugar, que "seamos las fuerzas políticas con representación en la Región de Murcia las que nos pongamos de acuerdo".

El objetivo, añade, es que "todos vayamos de la mano sin fisura de ningún tipo y seamos los que reivindiquemos ese déficit hídrico que tiene la cuenca del Segura" y que "pongamos en valor fuera de las fronteras de la Región la importancia que tiene el agua" para la Región.

Y es que, gracias al agua, en la Región "se producen alimentos que son los que nos dan de comer", según Cano. Por tanto, ha remarcado que este recurso en la Comunidad de Murcia "no es solo para beber, sino que también la usamos para comer".

En primer lugar, Cano ha abordado con Martínez el déficit que tiene la cuenca del Segura, así como la necesidad "imperiosa" de elaborar un PHN y de los costes del agua.

En este sentido, Cano ha reivindicado "para ya" agua de las desaladoras y a un precio "sostenible para regadío" que, a su juicio, debe estar por debajo de los costes de explotación con el fin de que la agricultura "sea competitiva".

Cano ha mostrado además su intención de abrir este Pacto Regional del Agua "a la sociedad" y que "todo aquel que tenga algo que decir en materia de agua en la Región" y que sea "positivo y beneficioso para los intereses de la Comunidad, lo diga", y que sean los políticos los que se encarguen de recoger esas iniciativas y trasladarlas a los distintos parlamentos.

En definitiva, se trata de "remitir todas esas medidas a un nuevo PHN y que sea ese Plan el que "regule, hable de precios y hable de todo lo que tiene que ver con el agua". Una vez que quede "negro sobre blanco" y quede convertido en Ley, se tratará de "respetar la Ley", ha señalado Cano.

MEMORANDUM DEL TAJO-SEGURA

En este sentido, Cano ha defendido el Memorandum del trasvase Tajo-Segura, que es el documento que hoy dice "cuándo se debe realizar un trasvase según las normas de explotación". Y hoy por hoy, defiende que "se están cumpliendo rigurosamente todos los meses".

"Lo que no cabe en mi cabeza es que haya un PSOE que ponga en cuestión el Memorandum", según Cano, quien considera que el trasvase Tajo-Segura "no existiría a día de hoy" de no ser por el Memorandum, motivo por el que este documento "no debe ponerse en cuestión en absoluto".

Por lo tanto, ha señalado que hay cosas en las que el PP no va a admitir que haya "fisuras" o que "nadie se desmarque".