PSOE pide a la ministra de Agricultura que "se ponga las pilas en la defensa del olivar"

La portavoz de Agricultura del PSOE en el Senado, Elena Víboras, ha exigido a la ministra Isabel García Tejerina que "se ponga las pilas en la defensa del olivar" ante la próxima negociación de la reforma de la PAC porque la provincia de Jaén "no puede seguir perdiendo recursos después de la desastrosa reforma anterior".

A través de un comunicado y aprovechando la visita de García Tejerina con motivo de la inauguración de Expoliva en Jaén capital, Víboras ha apuntado que "el Gobierno del PP y la ministra de Agricultura tienen una deuda pendiente con el olivar y con Jaén".

En este punto ha recordado que el PP aprobó "un nefasto reparto de las ayudas que ha supuesto la pérdida de 272 millones de euros para esta tierra", por lo que "vamos a reclamar a García Tejerina que ponga al olivar en la primera línea de prioridades del Gobierno para el siguiente marco comunitario".

La senadora socialista ha asegurado que "una no puede venir a hacerse la foto a Expoliva y después decirle a los 100.000 olivareros de la provincia 'si os he visto, no me acuerdo', que es lo que ocurre con estos responsables del PP que muestran su respaldo al olivar de boquilla pero luego no defienden al sector a la hora de la verdad".

Así las cosas, le exige a García Tejerina "menos palabras, menos promesas, más hechos y más realidades". Víboras ha señalado que la ministra no sólo debería visitar la Institución Ferial de Jaén, sino aprovechar su estancia para "conocer de primera mano los olivares en pendiente y de montaña a los que su Gobierno ha negado la concesión de las ayudas asociadas".

"Si García Tejerina visitara estas explotaciones en la sierras de la provincia, podría comprobar in situ que son cultivos de rentabilidad complicada, que permiten la subsistencia de muchas familias y pueblos del medio rural y que desde luego necesitan de las ayudas de las poderes públicos para evitar su desaparición", ha dicho Víboras.

La senadora socialista ha afirmado que también sería "una buena ocasión" para que la ministra "mirara a los ojos de más de 83.000 pequeños y medianos olivareros de la provincia a los que ha recortado las ayudas de la PAC en un 16 por ciento" y a los que "García Tejerina tiene la obligación de pedir perdón" además de comprometerse "a que va a pelear para que en la próxima PAC salgan beneficiados, se les repare el daño causado y se garanticen sus rentas".