Polilla guatemalteca y xylella fastidiosa, las dos plagas que amenazan al campo español

Etiquetas

El campo español, alarmado, trata de blindarse ante dos plagas, especialmente dañinas, y que están atacando con especial virulencia cuatro zonas, de momento, muy concretas del país: Canarias, Galicia, Asturias y Baleares, produciendo la destrucción de cultivos y de diversas especies arbóreas, y generando cuantiosas pérdidas económicas.

El Noroeste peninsular (norte de las provincias de A Coruña y Lugo y occidente y centro de Asturias) está sufriendo el ataque de la polilla guatemalteca, la Tecia Solanivora, que es una de las plagas más agresivas para los cultivos. Se detectó en América hace 60 años y en Europa la plaga apareció por primera vez en 1999 en Canarias, que desde entonces no puede exportar 'papas' por la cuarentena decretada por la Unión Europea, y en la España continental se detectó en el 2015 en Ferrol (A Coruña).

Por su parte, la Xilella fastidiosa –la bacteria letal que se ha detectado en cerca de 200 olivos, almendros y acebuches de Baleares y sobre la que se actúa para evitar su expansión- produce algo más que lo que insinúa su apellido: si esta bacteria llega a afectar a un árbol y enferma, se da por perdido. De hecho, actualmente no existe ningún tratamiento que sea capaz de 'curar' la enfermedad y la normativa europea pasa por arrancar los árboles enfermos y los que se encuentren junto a él en un radio de cien metros.

Olivo, almendro, vid, cítricos, frutales de hueso...

Por ese motivo, evitar la llegada de la bacteria es la única manera de proteger los cultivos, una llegada que se trata de frenar en Andalucía, donde el olivo, la vid, los cítricos o los frutales de hueso que son las 'plantas huésped' en las que puede vivir este microorganismo, son cultivos de gran importancia económica para la comunidad andaluza. Otro tanto ocurre en la Comunidad de Valencia, con una gran preponderancia de los frutales cítricos.

Y es que la xylella fastidiosa, una bacteria que en los últimos años se ha convertido en la plaga vegetal emergente más peligrosa de Europa, según la propia UE, y ha obligado a talar centenares de miles de olivos en el sur de Italia, ha llegado con fuerza a las Baleares, donde se detectó por primera vez en noviembre del 2016.

La Xylella fastidiosa está considerada por la Unión Europea como una de las dos plagas de nueva aparición más peligrosas -junto al nematodo Bursaphelenchus xylophilus- que amenazan actualmente a la vegetación y desde hace cuatro años aplica medidas muy exigentes y radicales para controlar su expansión. La declaración de zonas demarcadas y la obligación de destruir toda la vegetación afectada directa o indirectamente no han podido impedir que en los últimos dos años, a parte de la gran plaga de la región italiana de Apulia (donde se la conoce como ‘la peste del olivo’), hayan sido detectados varios focos en el sur de Francia (en especial en Córcega), Mónaco y ahora Mallorca, Menorca e Ibiza.

La polilla de la patata, en Galicia y Asturias

Pero vayamos por partes. En los 42 municipios del norte de Lugo, A Coruña y el occidente y centro del Principado de Asturias afectados por la polilla guatemalteca se prohíbe ya, tras un real decreto aprobado en marzo por el Gobierno central a propuesta del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, plantar patatas durante dos años y se destruyen miles de kilos de este tubérculo.

En Asturias ya se recogen patatas infectadas por cientos de toneladas, se estima que la recogida acabará esta misma semana, y en Galicia cerca de 4.500 agricultores, en su gran mayoría pequeños productores, está obligados a arrancar la patata plantada en fincas de zonas infectadas. Un producto que se sembró antes de la prohibición dictada por el Gobierno central, el pasado 4 de marzo.

La última resolución de la Xunta para combatir la polilla de la patata se publicó seis días después, y en ella se establecía un período de 15 días para comunicar a la Administración autonómica todas las plantaciones de las zonas infectadas, a través de las oficinas agrarias. Cerrado el proceso y contabilizadas, la Xunta ya ha hecho balance: hay 2.364 fincas en la provincia de A Coruña y 2.115 en Lugo, en los 31 municipios afectados.

Sanciones de hasta 3.000 euros

¿Qué pasa si uno tiene esas patatas plantadas y no lo ha comunicado? Pues se expone a sanciones de hasta 3.000 euros. Los particulares serán los responsables de levantar todas las plantaciones, una vez que se les presente un calendario de recogida por parroquias, un trabajo que están ultimando ahora los técnicos de Medio Rural y que se dará a conocer, previsiblemente, a la vuelta de la Semana Santa.

Serán los técnicos de la Xunta quienes pasarán finca por finca a recoger el tubérculo en sacos especiales, que serán previamente entregados por la Administración, entrega que comenzará este lunes 17 de abril.

Tanto en Asturias como Galicia los dos Gobiernos autonómicos han establecido ya una partida presupuestaria para indemnizar a los agricultores afectados. Las administraciones, en fin, tratan de aislar una plaga que amenaza con extenderse a otras regiones tradicionalmente 'patateras' como el norte de Castilla y León, limítrofe con las dos Comunidades del noroeste peninsular afectadas.

La Xunta estima que tardará un año en controlar la plaga

Según el Gobierno de Núñez Feijooun año será suficiente para contener la plaga que afecta a la patata en Galicia. Es la previsión que maneja la consellería de Medio Rural. La Xunta, igualmente, reserva una partida de 250.000 euros para las indemnizaciones, una partida que se podrá ampliar en caso de ser necesario, según el subdirector general de explotaciones agrarias, Nicasio Mejuto.

Baleares pide ayuda para contener la xylella fastidiosa

Por otro lado, el conseller de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca del Govern balear, Vicenç Vidal, se reunió hace unos días con la ministra de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, y su equipo.

Durante el encuentro el conseller informó sobre la situación actual de la Xylella fastidiosa en Baleares, con 189 positivos confirmados: 124 en Mallorca, 49 en Ibiza, 16 en Menorca (principalmente en Almendros, olivos, acebuches y cerezos) y pidió apoyo técnico y económico al Ministerio.

En este sentido la ministra se ha comprometido a buscar posibles vías de colaboración a nivel económico después de que el conseller haya cuantificado entre 775.500 y un millón de euros, el presupuesto para combatir la plaga, este año, según la evolución. Incluso, el Parlamento balear aprobó el pasado 4 de abril una declaración para la contención de la bacteria.

El sector olivarero andaluz, en alerta

Pero la detección de la xylella en Baleares ha puesto en alerta a las Comunidades del arco Mediterráneo, especialmente a Valencia y Andalucía.

En la Comunidad andaluza, donde se encuentran 170 de los 282 millones de olivos que hay en España, científicos, olivareros y representantes de organizaciones agrarias ya conocen las consecuencias que puede provocar en el olivar la bacteria de la Xylella Fastidiosa, que se ha convertido "en la gran amenaza" para el olivar. Aunque aún no ha llegado a la Península Ibérica en la comunidad científica no se duda que terminará por entrar si no se adoptan medidas estrictas de control.

El viceconsejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ricardo Domínguez García-Baquero, asegura que esta amenaza "no entiende de fronteras", de ahí que las medidas preventivas y una vigilancia precoz sean fundamentales para evitar que se produzca su entrada y focalizar el problema si, finalmente, llega la bacteria.

1.900 muestras, todas negativas

Domínguez explica que el pasado año se analizaron casi 1.900 muestras y todas fueron negativas. El representante de la Junta pidió al sector para que si existe la más mínima duda sobre su presencia se ponga en conocimiento, "porque tendrá un impacto económico muy importante".

Por su parte, Blanca Landa, investigadora del CSIC y una de las científicas más importantes en el conocimiento de esta bacteria y las enfermedades que transmite, lamenta que no exista en la actualidad ningún proyecto de investigación con financiación pública en España. Landa precisó que Córdoba, junto a Jaén y el oeste andaluz, se encuentra entre las zonas más vulnerables al adaptarse a zonas con inviernos suaves. "No hay cura y los ataques son severos", dijo la investigadora, que además precisó que "gran parte de nuestro territorio es favorable para las enfermedades que causa".

Blanca Landa descartó que la aparición de la bacteria en las Islas Baleares proceda del foco de Italia y recordó que también afecta a otros cultivos leñosos como almendro, vid, cerezo o plantas silvestres y ornamentales.

Al ser muy difícil su control y ser una bacteria que se mueve y posee una amplia gama de huéspedes que se transmiten por vectores, dijo que hay que atacarla en la fuente de inóculo para excluirla y erradicarla. "Cuando se detecta la bacteria, suele ser tarde. Solo es efectiva la erradicación en los primeros momentos y obliga a eliminar los árboles del foco de raíz y los circundantes", explica.

Pero, no se puede poner puertas al campo, ni a los insectos que por él pululan, así que es normal que el sector agrícola esté preocupado por la Xylella fastidiosa. Tanto que la estrategia andaluza de lucha contra esta bacteria centró la primera reunión de la Mesa de Sanidad Vegetal, la primera semana de abril, que ha creado la Junta.

Campaña de sensibilización y "barrera sanitaria"

Los integrantes de la mesa debatieron sobre las medidas a desarrollar durante 2017, que se centrarán en el aumento de la vigilancia en centros de producción y comercio de plantas huésped, parques y jardines, así como en la vigilancia en explotaciones agrícolas.

Además, está prevista la puesta en marcha de una campaña de sensibilización sobre la enfermedad y las medidas para evitar su aparición. La difusión de información a los viajeros y en puntos de tránsito de personas será otra de las prioridades de este año, con especial atención a los aeropuertos y puertos con posibles conexiones con zonas de Europa donde la bacteria está presente.

El director general de Asaja Andalucía, Vicente Pérez, asegura que el foco detectado en las Islas Baleares tuvo su origen en plantas ornamentales, de ahí la importancia de que se ataque "por todos los flancos". "Hay que estar muy pendientes y controlar que no llegue a Andalucía por ningún medio. Es necesario que exista una barrera sanitaria y que se sepa qué hacer si se detecta aquí, que esperemos que nunca ocurra", apostilla.

Y es que, no sólo no cabe poner puertas al campo, si no que es muy complicado controlar el trasiego comercial que existe entre España y, por ejemplo, Italia cuando hablamos de aceite de oliva y, por tanto, de los plantones de los olivos, aunque también de cítricos y vides. De hecho, el mayor riesgo está en el transporte de material infectado.