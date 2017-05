El Principado invertirá 57.500 euros en el mantenimiento de 47 rutas de espacios protegidos

Etiquetas

La consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, María Jesús Álvarez, ha anunciado que el Ejecutivo tiene previsto ejecutar en este año un proyecto de mantenimiento, limpieza y señalización horizontal con pintura de las marcas reglamentarias que supondrá una inversión de 57.456 euros y actuará sobre 47 rutas en los 5 parques naturales, el paisaje protegido de las Cuencas y la reserva de la Biosfera Rio eo, Oscos y Terras de Burón.

Las obras proyectadas consistirán en la señalización, tanto horizontal como vertical, y limpieza y desbroce de tramos de senda y el proyecto ha sido consensuado con los Ayuntamientos afectados y la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo del Principado de Asturias (FEMPA).

En respuesta a una pregunta del grupo parlamentario de Ciudadanos, la consejera ha recordado que en 2016 la Consejería ejecutó un proyecto de mantenimiento, limpieza y señalización horizontal con pintura de las marcas reglamentarias de 60 sendas homologadas como de Pequeño Recorrido, Gran Recorrido y Sendero Local, en una longitud total de 703 kilómetros por un importe de 38.586 euros.

Asimismo y de acuerdo con la Dirección General de Patrimonio Cultural se procedió a la limpieza del Camino de Santiago a su paso por el concejo de Lena y la instalación de 42 placas a lo largo del tramo comprendido entre el Puerto de Pajares y Puente de los Fierros.

La consejera ha recordado que en los parques naturales de Asturias se puede practicar el senderismo por la práctica totalidad del espacio protegido: zona de uso general, de uso agropecuario, alta montaña y también en las zonas de uso restringido en las sendas señaladas de pequeño recorrido, de gran recorrido y senderos locales. En total suman 156 sendas (usted se ha referido a Redes: 246 km).

Álvarez daba así respuesta al diputado de Ciudadanos, Armando Fernández Bartolomé, que ha pedido a la consejera un esfuerzo para facilitarles a los montañeros y senderistas que "sigan caminando por donde siempre lo han hecho".

Fernández Bartolomé ha destacado también que Asturias tiene en el senderismo y montañismo una actividad por explotar y ha trasladado a la Junta las protestas de varios grupos de montañismo asturianos que han visto como la consejería les impide transitar por ciertas rutas.

"Los colectivos de montaña nos adviertes de las cada vez más agobiantes dificultades que hay para realizar actividades de senderismo por zonas de protección", ha manifestado el diputado de Ciudadanos.

INTERPELACIÓN SOBRE LA REFORMA DE LA PAC

Por otra parte la consejera ha indicado la negociación en el marco europeo de la futura Política Agraria Común , PAC, más allá de 2020 aun no ha comenzado, pero lo que si se ha iniciado es el debate sobre como debe ser la nueva PAC, un debate que "va a ser largo".

"Es previsible que no haya una reforma intermedia más allá del reglamento Omnibus", ha manifestado Álvarez que ha coincidido con IU en que el actual modelo "no es bueno" y por delante hay un debate importante y crucial para el medio rural asturiano.

Álvarez ha sido interpelada este jueves en sesión plenaria por parte de la diputada de IU, María Josefa Miranda, que ha abogado por buscar el consenso de todos los implicados en la futura negociación.

"Necesitamos una PAC menos burocrática, más efectiva en el control del gasto público, que asegure el relevo generacional y que haga frente a los retos que tenemos por delante", ha dicho Álvarez que ha añadido que la primera exigencia y objetivo es su dotación económica para mantener la agricultura europea, por lo que no aceptarán "ni un euro menos en el Presupuesto". "No podemos partir y asumir que va haber una reducción de los fondos y no será así"., ha dicho.

En esos principios básicos que a su juicio deberá atender la nueva PAC, la consejera ha destacado, entre otros, la necesidad de establecer un reparto justo y equilibrado de las ayudas; una apuesta clara por priorizar los que viven y trabajan en el campo; o el fortaleciendo la posición de los productores -ganaderos y agricultores-- en la cadena alimentaria.

Desde IU Miranda ha insistido en que Alvárez debe ir al Ministerio con una postura común en defensa del medio rural asturiano por lo que ha pedido a la consejera que haga todo el esfuerzo posible para lograrlo.