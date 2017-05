Prisa ahonda en su crisis: vuelve a causa de disolución en pleno cisma accionarial

Etiquetas

Prisa regresa a las andadas. La compañía de medios de comunicación asume en su presentación de resultados del primer trimestre del año que ha vuelto a colocar su patrimonio en una situación delicada. Está otra vez en causa de disolución, algo que ya le pasó hace tres años. Ante esta situación, sus bancos acreedores (HSBC, Santander o CaixaBank) tendrán que canjear, una vez más, deuda a cambio de acciones para reconducir su situación financiera. La deuda bancaria de Prisa alcanza los 1.481 millones de euros al cierre del trimestre.

“El patrimonio neto de la sociedad dominante a efectos de causa de disolución y/o reducción de capital prevista en la Ley de sociedades de capital (incluyendo préstamos participativos vigentes al cierre) es de 146,2 millones de euros, siendo este importe inferior a las dos terceras partes de la cifra de capital social, si bien se sitúa por encima de la mitad del capital social”, argumenta la compañía en la información que ha remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Actualmente, su capital social es de 235 millones de euros. Además, su patrimonio se ha resentido en lo que va de año porque, al cierre del ejercicio 2016, era de 159,1 millones, según indica al supervisor.

El grupo de medios presidido por Juan Luis Cebrián tendrá que volver a recorrer el mismo camino que ya ha seguido en otras ocasiones. Hace algo más de un año, HSBC, Santander y CaixaBank asumieron el canje de deuda en una emisión de bonos convertibles en acciones valorada entre 100 y 150 millones de euros. Entonces, en enero de 2016, la emisión a dos años vista tenía un precio de conversión de 10 euros por acción. Una valoración que dista mucho de su actual precio en bolsa, ya que las acciones de Prisa acumulan en lo que va de año una caída de más del 36% y actualmente cada título vale 3,36 euros. La compañía tiene una capitalización bursátil de 262 millones.

Los problemas financieros coinciden, además, con el cisma dentro de su consejo de administración. Su principal accionista, la firma Amber Capital (que controla el 19% de la compañía) ha instado en las últimas reuniones del órgano de dirección a reclamar la salida de su presidente, Juan Luis Cebrián. Una opinión que ha respaldado en una carta a inversores, José Ramón Iturriaga, gestor de Abante Asesores, que 'controla' a través de sus fondos el 3,3% de las acciones de Prisa.

La empresa editora de El País se remite, a preguntas de este medio, a la documentación enviada a la CNMV y no detalla cuáles son los motivos que han llevado a la empresa a esta situación patrimonial y qué pasos tiene previsto dar a partir de ahora.

Resultados positivos por Santillana

Al mismo tiempo que Prisa reconoce sus problemas patrimoniales, sus resultados financieros son positivos. Entre el 1 de enero y el 31 de marzo, la compañía logró un beneficio neto de 21,9 millones de euros, un 69,3% más que en el mismo periodo de 2016. Mientras, sus ingresos de explotación crecieron un 11,6%, hasta 367,2 millones de euros.

La positiva evolución está sustentada, sobre todo, en su negocio de libros de texto: Santillana. Una división que tiene a la venta y por el que espera recibir ofertas en los próximos días. Su negocio educativo elevó sus ingresos a un ritmo del 28,1% y representa más de 215 millones de euros. Es decir, Santillana supone el 58,7% del volumen de negocio de Prisa. Su venta es la única vía viable de reducción de deuda bancaria que, al cierre del trimestre, era de 1.481 millones (5 millones menos que en diciembre de 2016).

Santillana va bien, no así su negocio de prensa. La división que engloba a cabeceras como El País, Cinco Días o As ha recortado sus ingresos un 12%, en comparación con el primer trimestre de 2016, hasta situarlos en 50,4 millones. “El incremento de la publicidad digital no ha permitido compensar la caída de publicidad no digital y la caída de ingresos por circulación”, explica a la CNMV.

Los ingresos por publicidad globales de Prisa han caído en el trimestre un 5,4%, hasta 22,5 millones. Los del negocio digital crecen a buen ritmo, un 9,5% (10,5 millones) pero no compensan el retroceso del 18,2% de la publicidad en papel, 11,1 millones de euros.

Al mismo tiempo, cae la difusión de sus dos principales cabeceras. El País reduce las ventas de ejemplares en un 13,7% (183.851 unidades). En el caso de As, la caída es del 11% (111.362). Donde sí tiene más alegrías es en el negocio radiofónico, que avanza en ingresos y en resultado bruto ajustado. La facturación de Prisa Radio creció un 2% en el trimestre (65,7 millones de euros) y su Ebit se duplica, hasta 4,3 millones.