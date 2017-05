Regantes del Condado recuerdan que los beneficiarios del trasvase han abonado el 30% de su coste

Etiquetas

La Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado de Huelva ha recordado este viernes que han sido los propios agricultores beneficiarios del trasvase de 4,99 hm3 al Condado los que han aportado el 30 por ciento de su coste, un total de 5,5 millones de euros.

"Muchos de ellos han pagado una infraestructura de la que aún no ha llegado para sus fincas ni una gota de agua", ha remarcado en un comunicado el presidente de la plataforma, Cristóbal Picón, quien ha lamentado que "se saque pecho por un proyecto que aún no se ha completado y que ha dejado sin regar más de 300 hectáreas de regadío en el Condado".

Así, ha recordado que el proyecto inicial recogía el riego con agua superficial para 848 hectáreas. "Estamos muy lejos de esa cifra". Por este motivo, ha pedido al Gobierno central "que se ponga en la piel del agricultor al que se le prometió que regaría esta campaña con agua superficial y esta no sólo no ha llegado, sino que no se le espera esta temporada".

Por otro lado, ha lamentado que la problemática del Condado se haya convertido en un "juego" político sin aportar soluciones reales. "Nos dicen que en cuanto se configure el nuevo Gobierno la transferencia de 15 hm3 estará lista y ahora que necesitamos una ley de trasvase". Picón se ha preguntado "si eso no lo sabían ya cuando vienen a prometernos avances con palabras vacías".

Además, Picón ha lamentado que "se vendiera a bombo y platillo la compra de la finca de Los Mimbrales, en Almonte, como una solución para el sector, al que se le otorgarían concesiones temporales hasta la llegada de la transferencia de 15 hm3. El tiempo nos ha demostrado que no era real, ni tenemos aún las concesiones prometidas ni se van a comenzar los trámites de la transferencia al menos en 2017".

"Hay 2.500 hectáreas de cultivo que recibieron el compromiso de tener concesiones de agua en esta campaña y éstas no han llegado. Incluso se llegaron a entregar dos certificaciones de agua subterránea al sector, como ejemplo de lo que vendría después, pero sólo sirvieron para contarse en prensa porque nunca se han hecho efectivas", ha remarcado.

Por este motivo, la plataforma reitera que convocará una manifestación frente a la Subdelegación del Gobierno en Huelva el próximo 14 de junio para pedir al Gobierno central que active la llegada de agua superficial a la comarca. "No podemos seguir oyendo promesas y justificaciones, porque la economía de nuestros pueblos depende de esa agua", ha manifestado.

"La falta de compromiso del Gobierno con los regantes nos ha llevado a reclamar agua en la calle", ha explicado Picón. Además de la manifestación convocada, los regantes preparan concentraciones frente a la Subdelegación del Gobierno en Huelva.

El sector de los frutos rojos en el Condado cumple hoy 40 días acampados ininterrumpidamente frente a la Delegación de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. "Si no tenemos respuestas a corto plazo, aumentaremos las medidas de presión", ha concluido Picón.