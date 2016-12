TEJERINA AFIRMA QUE SER UN PAÍS “SERIO Y CUMPLIDOR” CON LA UNIÓN EUROPEA “RENTA”

Etiquetas

La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, afirmó este miércoles en el Congreso de los Diputados que “ser serio y cumplidor con la Unión Europea renta porque España ha cumplido y ahora tiene un enorme peso específico y de liderazgo dentro de las instituciones europeas”.Tejerina comentó que España “siendo un país serio” ha logrado mejorar sus cuotas de pesca y reformar la Política Agraria Común (PAC), “a la medida de las necesidades de España”. “Ser un país serio es cumplir con el déficit y crecer haciendo las reformas necesarias”, recalcó. En este sentido, la responsable del Ministerio apuntó que tienen claro que los beneficios de esta situación “al final se derivan para los españoles”. Así, “cuando eres un país cumplidor se te escucha en todas las instituciones comunitarias”.“Desde luego, esta es la manera que yo procuro trabajar cada vez que me tengo que dirigir a negociar los intereses de los españoles en las instituciones comunitarias”, subrayó.Respecto al ‘Brexit’ de Reino Unido, Tejerina aclaró que “tenemos que analizar dentro de la Comisión Europea el impacto y las posturas que debemos adoptar en esta materia”, ya que, según recalcó, “la pesca es una de las cuestiones prioritarias”. SEGUROS AGRARIOS La ministra aseguró durante su declaración que “no habrá reducción”. En este tema, informó que “lo efectivamente gastado en materia de seguros agrarios, no se sabe nunca hasta el final de la campaña”, pero matizó que desde luego, “lo presupuestado en el año 2016 es lo mismo que será presupuestado en 2107, con o sin aprobación de los Presupuestos”. En este sentido, apuntó que “el incremento de la contratación es un reconocimiento a la buena política en materia de seguros agrarios, que se ha venido desempeñando a lo largo de estos años”. VENTA A PÉRDIDASAnte la acusación de permitir la venta a pérdidas, Tejerina indicó que no está mirando para otro lado y que está cumpliendo con la legalidad, “respetando el ordenamiento jurídico español”. La ministra indicó que “cuando los comunidades autónomas tienen competencias, lo que deben hacer es ejercerlas”. “Las CCAA son competentes para la venta a perdidas, pero hemos avanzado gracias a la Ley de la Cadena Alimentaria porque hoy la Agencia de Información y Control Alimentaria (AICA) es receptora de las denuncias”, aclaró.Tejerina señaló que AICA abre los expedientes y los remite a las comunidades autónomas “para que los instruyan y los sancionen en su caso”. “Gracias a AICA, se facilita el trabajo a las CCAA, algo que a veces antes no sucedía porque los operadores no sabían a quien dirigirse, y así centralizamos y facilitamos el trabajo a las CCAA”, concluyó.