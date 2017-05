La subida de la luz no sólo afecta a los consumidores: golpea a Gas Natural

Etiquetas

“El primer trimestre ha sido atípico, muy negativo”. El consejero delegado de Gas Natural Fenosa, Rafael Villaseca, no pone paños calientes a la situación del mercado eléctrico español durante los tres primeros meses del año, sobre todo en enero cuando los precios del mercado mayorista se dispararon por encima de los 100 euros por megavatio-hora (MWh). Una cifra que no se alcanzaba desde hacía casi cuatro años.

El impacto en su contabilidad ha sido inmediato. La compañía ha recortado un 38,5% el resultado bruto de explotación (Ebitda) de su negocio eléctrico en España, que se ha quedado en 126 millones de euros. Mientras, el resultado de explotación en su mercado doméstico se ha hundido un 89%, hasta 7 millones de euros.

Villaseca considera que la situación de enero fue una “subida extemporánea” y “abrupta”, según la definió en la conferencia telefónica de resultados con analistas. Un encuentro atípico, porque coincidió con el ciberataque que este viernes sufrieron algunas de las grandes compañías del Ibex. No tuvo que dar explicaciones sobre el mismo porque, en el momento de hablar a los inversores, el ‘hackeo’ no había trascendido.

Gas Natural Fenosa recalcó que el inicio del año en España ha sido “una circunstancia excepcional”. Y que no le quedó otra que asumir el repunte de precios sobre sí misma. “No es posible trasladarlo al cliente final”, aseguró Villaseca.

El sistema eléctrico funciona de tal manera que un alza de precios en el mercado mayorista impacta directamente (pero en parte), en los clientes con tarifa regulada, los que tienen el denominado Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC). Para estos consumidores, el 40% de sus recibos corresponde al precio de la luz en ese mercado mayorista, otro 25% corresponde al IVA y el resto son los costes fijos del sistema, los denominados peajes. Sin embargo, algo más de la mitad de los consumidores españoles está en el mercado libre, en el que compañía y cliente (IVA y peajes al margen), pactan un precio de la luz. Y, ahí, es donde ha llegado el golpe a las eléctricas.

Sin lluvia, precios al alza

En cuanto a la producción, Gas Natural Fenosa reconoce que no ha podido tirar de las centrales eléctricas baratas. Como en el inicio del año no ha llovido, su producción hidráulica se ha hundido un 75,4%. La nuclear, en cambio, ha despegado un 12,2%. Los ciclos combinados (que emplean gas para generar luz y dependen del coste de esa materia prima) crecieron un 18,2% y el carbón despegó más de un 219%.

Y, en el inicio del segundo trimestre, la situación no ha cambiado en exceso. “El mes de abril no va a ser distinto porque no ha llovido. Mayo acaba de empezar y está lloviendo. Es muy difícil hacer previsiones. Es difícil anticipar cómo se va a traducir en nuestra producción”, reiteró Villaseca. La compañía sí tiene una estimación. Aunque mejore la situación en España, le pasará una factura en el Ebidta de su negocio eléctrico local de entre 100 y 200 millones de euros al cierre del ejercicio.

Sus ciclos combinados, que salen al rescate del sistema eléctrico cuando las renovables no pueden operar, van a ‘vivir’ más. La compañía ha decidido alargar su vida útil de 25 a 35 años. Esta medida ha tenido un impacto favorable en su resultado trimestral de 18 millones, que podrá alcanzar los 75 en el conjunto del ejercicio, según explicó a los analistas el director financiero del grupo, Carlos Javier Álvarez. "Éramos la única compañía que manteníamos la vida útil por debajo del resto”, justificó.

De cara al futuro inminente en España, su consejero delegado, Rafael Villaseca, asumió que la compañía se presentará al concurso de renovables que tiene previsto lanzar el Gobierno. Un concurso en el que espera “una fortísima competencia y la presencia de compañías inéditas en el sector. Nuestra actitud será enormemente prudente y rigurosa”, matizó.

Al margen de España, la principal cuestión que sobrevuela Gas Natural es Colombia. La liquidación de su filial Electricaribe ha llevado a la compañía española a pedir una indemnización ante el Uncitral (que depende de Naciones Unidas) de 1.000 millones de dólares (actualmente, 915 millones de euros).

Villaseca aseguró que el impacto actual de Colombia en sus cuentas es limitado (el año pasado fueron 44 millones de euros), porque ya ha desconsolidado esta sociedad. Eso sí, la solución no va a ser rápida. Reconoció que un proceso de arbitraje rápido puede prorrogarse dos años o dos años y medio. Si va lento, la resolución se irá bastante más allá del año 2020.