Asaja Salamanca estima que el 75 por ciento de la producción de cereal sufre falta de agua

Asaja Salamanca estima que la escasez de agua afecta hasta en un 75 por ciento de las parcelas cultivadas de cereal -trigo, cebada, centeno y avena- en la provincia, según ha señalado en un comunicado remitido a Europa Press.

Las zonas "más afectadas" son, además, las que "más beneficios producen en condiciones normales", como son las comarcas de Salamanca, Peñaranda de Bracamontes, La Fuente de SanEsteban y Alba de Tormes.

En estos casos, los terrenos acusan una reducción del hasta el 75 por ciento y, además, la organización profesional agraria calcula que hasta un 40 por ciento de la superficie cultivada es "totalmente irreversible", ha explicado.

No obstante, a pesar de la reducción, los profesionales del campo han asegurado que el producto será de "muy buena calidad" gracias a una granación que "se prevé óptima, siempre y cuando las temperaturas no aumenten en demasía y no acabe por arruinar la campaña", según Asaja Salamanca.

Aun así, aunque se dé esta producción de "muy buena calidad", la organización agraria ha lamentado las graves consecuencias de la sequía en las zonas cerealistas de la provincia y ha informado de que muchas parcelas "se segarán para forraje".

Por otra parte, en cuanto a colza, la organización profesional agraria salmantina ha destacado que la media de reducción en la producción de este producto será de hasta el 50 por ciento, "comparado con años normales".