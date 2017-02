Los agricultores de Burkina Faso hacen frente al cambio climático gracias a la radio y el móvil

Etiquetas

El cambio climático ha producido un "aumento en la incertidumbre en los países del Sahel", explica Gabriel Pons, asesor de proyectos de desarrollo económico en Oxfam Intermon a Europa Press. "No es que llueva menos es que no sabes cuándo va a llover ni durante cuánto tiempo", añade. Por ello, la ONG ha puesto en marcha numerosos proyectos en la zona para que los agricultores no pierdan su modo de vida. Dos de ellos se llevan a cabo en Burkina Faso uno de los países más pobres del mundo y utilizan la tecnología para que la población pueda llegar a ser autosuficiente.