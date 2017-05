El delegado de Agricultura expresa el compromiso de la Junta con la prevención de enfermedades del ganado

Etiquetas

El delegado de Agricultra, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en Córdoba, Francisco Zurera, ha expresado este martes el compromiso de la Junta de Andalucía con la sanidad animal y la prevención de enfermedades del ganado, en el acto de entrega de vacunas contra la lengua azul a ganaderos y a Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas (ADSG) de la provincia de Córdoba.

En este contexto, Zurera ha indicado que "estamos ante una prioridad máxima para la Consejería de Agricultura, que muestra del compromiso de la Junta con un sector clave de la economía de nuestra comunidad autónoma".

El delegado ha señalado que, desde la Junta, se vuelve a "realizar un importante esfuerzo para comprar y distribuir vacunas, yendo más allá de las estrictas competencias de la Consejería de Agricultura", de forma que, "por tercera campaña consecutiva", la Junta hará "un importante esfuerzo económico, comprando no solo las vacunas de este año, sino las del año que viene", añadiendo que, "gracias a la labor de ganaderos y ADSG, se están ajustando los mecanismos de coordinación en la provincia, de manera que la distribución sea lo más eficiente posible".

14'5 MILLONES DE DOSIS

Respecto a los datos e inversión, Francisco Zurera ha indicado que el pasado martes el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó la compra de 14,5 millones de dosis para Andalucía, por un valor de tres millones de euros, que se aplicarán en las cabañas bovina y ovina.

Esta semana comienza la distribución en Córdoba, principal provincia ganadera de la región. En lo que se refiere a 2017 y a través de tres entregas, se distribuirán alrededor de 2,6 millones de dosis en la provincia, concretamente 2.581.200 dosis, de las que 1.395.800 son del serotipo 1 y 1.185.400 del serotipo 4.

El delegado ha señalado que Andalucía es la primera frontera de Europa, con el riesgo de entrada de enfermedades ganaderas que conlleva, "por lo que seguimos reforzando los programas de sanidad, que redundan en beneficio de toda la sociedad, si bien hay que dejar claro que la lengua azul no afecta a humanos, sino que es básicamente un problema económico".

La Junta estima que los animales objeto de vacunación en la provincia de Córdoba (mayores de tres meses) serán alrededor de 600.000 cabezas de ovino y 160.000 de bovino. El objetivo es evitar la aparición de nuevos focos y la extensión a zonas libres, así como facilitar el movimiento de los ejemplares que ya están totalmente protegidos y no paralizar la actividad económica en las áreas afectadas. "De esta forma no se inmoviliza el ganado y solo se restringe el movimiento del no vacunado".

Zurera ha afirmado que "Córdoba es una potencia en el sector primario, líderes en ganadería extensiva y en el censo. En concreto, respecto a las dos especies implicadas en esta vacunación, somos primeros en la cabaña ovina de la región, y segundos en la cabaña bovina".

El delegado ha defendido al sector ganadero como "vital para la provincia, desde el punto de vista económico, social y medioambiental. Nuestras producciones son mayoritariamente extensivas, de bajos insumos y respetuosas con el medio ambiente. Los ganaderos y sus agrupaciones, junto con la Administración andaluza, realizamos un continuo seguimiento de la cabaña, estudiando las necesidades y ofreciendo soluciones. Como prueba, durante el mes de abril se han distribuido 91.000 vacunas en la provincia, que se añaden a los 2'6 millones de dosis previstos para 2017".

En conclusión, Francisco Zurera ha transmitido a la población un mensaje de tranquilidad por la garantía de sanidad y calidad de los productos cordobeses, gracias a la labor que realizan los ganaderos, sus agrupaciones y el sector en su conjunto, junto con la Consejería de Agricultura.