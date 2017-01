Anpba advierte a la Junta de "intolerables sufrimientos" en matanzas privadas del cerdo en Andalucía

Etiquetas

La Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales (Anpba) ha remitido un escrito a la consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de Andalucía, Carmen Ortiz, en el que le traslada "un asunto de grave importancia" denunciando que en Andalucía "hay matanzas del cerdo fuera de los mataderos para consumo privado, e incluso como evento público en las que los animales son sometidos a intolerables sufrimientos".

Según apunta, en este tipo de actividades no se cumplen los requisitos legales establecidos sobre el trato que se debe dar a los cerdos e incluso que se procede a la matanza sin haber sometido al preceptivo aturdimiento previo a los animales.

Durante 2016, la asociación ha interpuesto denuncias por presunta vulneración de la normativa en matanzas del cerdo realizadas en la onubense Sierra de Aracena y Picos de Aroche o, yéndonos al otro extremo de Andalucía, en zonas almerienses.

Anpba ha invocado la normativa, tanto comunitaria como nacional y autonómica que exigen "no sólo el aturdimiento previo de los cerdos sino que, asimismo, durante las operaciones conexas a ella no se cause a los animales ningún dolor, angustia o sufrimiento, que se mantenga la pérdida de conciencia y sensibilidad hasta la muerte del animal y que deberán realizarlas únicamente personas con el nivel de competencia adecuado para ese fin, sin causar a los animales dolor, angustia o sufrimiento".

Por ello, ha solicitado a la consejera de Agricultura que se cursen instrucciones a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), diputaciones provinciales, ayuntamientos y entidades locales, a los efectos de que den a conocer la normativa vigente y que los veterinarios autorizados no sólo verifiquen se cumple la normativa vigente, que contempla sanciones que oscilan entre los 6.000 y los 100.000 euros cuando se vulnera.