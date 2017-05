COAG apoyará el plan del lobo "con condiciones" pese a considerar "una miseria" matar solo a 45 ejemplares

Etiquetas

La recientemente reelegida secretaria general de COAG Asturias, Mercedes Cruzado, ha anunciado este lunes que su organización apoyará, previo establecimiento de varias condiciones, el nuevo plan de control del lobo aunque el máximo de 45 ejemplares abatidos que establece es "una miseria".

En una rueda de prensa, Cruzado ha comparecido acompañada de David Pérez, una de las jóvenes incorporaciones a su nueva ejecutiva, salida del último congreso. La representante ganadera ha mostrado las 3.288 firmas que exigen el cumplimiento de las condiciones planteadas por COAG.

La primera es que se cumpla al 100% el cupo acordado, porque "aunque sea una miseria menos es nada". En años anteriores se abatieron menos animales de los previstos, ha criticado.

En segundo lugar, COAG pide que se "cuente con los cazadores" para que desde el primer día de temporada de caza se puedan abatir a los lobos con la presencia de un guarda del medio natural "aunque los cupos estén cumplidos". Por último, pide que en las zonas en las que sigan registrándose daños una vez cumplido el cupo, se sigan organizando batidas.

Estas condiciones las ha planteado COAG unilateralmente, aunque Cruzado confía en que las otras dos organizaciones mayoritarias del campo, Asaja y UCA, las apoyen.

Ha tachado de "vergonzoso" y "de parte" el censo de la Consejería y asegura que hay muchos más lobos de los que se estima. "Los ganaderos no tenemos tiempo para hacer estudios, pero hace 15 años los daños eran testimoniales y ahora no hay día que no haya ataques, y cada día tenemos más", ha afirmado a preguntas de los periodistas sobre si tiene un cálculo de los ejemplares que pueda haber ahora mismo en la comunidad.

"Ojalá lleguen pronto a la ciudad para que la gente vea lo que es", ha señalado. "Ahora que el jabalí está en Oviedo ahora preocupa el jabalí. Pues el lobo es mucho peor", ha advertido.

Ha negado que los ganaderos "se estén lucrando" con las indemnizaciones por las pérdidas de cabezas de ganado. "Si fuese así no estaríamos pidiendo que se controlara la población", ha afirmado, para añadir que muchos ganaderos acaban cerrando sus explotaciones por las dificultades acumuladas.

Cruzado considera además que los 1,8 millones de euros previstos este año para pagar los daños causados por el depredador no cubren ni una mínima parte de los problemas generados y ha lamentado que haya que invertir ese dinero "en algo que lo único que ocasiona son pérdidas".

ESPECIE EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

La secretaria general de COAG ha reclamado a todos los grupos políticos representados en la Junta General que se posicionen sobre la propuesta de declarar al lobo especie en peligro de extinción, que se debatirá próximamente en el Senado. "Queremos saber quién está con los ganaderos y con el campo y quién está en su contra", ha afirmado. En su opinión, con tal declaración el lobo gozaría aún de mucha más protección.

Además, la líder de COAG no ve como solución la declaración del cánido como especie cinegética, básicamente por la difícil situación económica que atraviesan los cotos. Son estas entidades las que tendrían que pagar los daños en caso de que así se declarase.

Cruzado se ha mostrado especialmente crítica con las organizaciones ecologistas y conservacionistas, a las que ha culpado directamente de la situación actual. "Viven de ello, cobrando subvenciones", ha afirmado. "El lobo no está ahí por los ecologistas, sino por los ganaderos", ha señalado. "Los conservacionistas están defendiendo sus intereses y no los intereses de la gente", ha añadido. En su opinión, la acción de estos grupos ha provocado que los ganaderos abandonen la montaña y que la población crezca y todo se desequilibre.

"Tienen mucho tiempo libre, mucho poder de convocatoria y mucha actividad en redes sociales, y la opinión pública cree que nosotros somos unos asesinos", ha lamentado.