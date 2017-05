EL CONGRESO INSTA AL GOBIERNO A DECLARAR EL LOBO IBÉRICO ESPECIE PROTEGIDA

Etiquetas

La Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados aprobó este jueves una proposición no de ley presentada por Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea que insta al Gobierno a declarar el lobo ibérico como “especie de interés especial” al norte del Duero e incluir sus poblaciones al sur de este río en el Catálogo Español de Especies Amenazadas con la categoría de “en peligro de extinción”.La iniciativa, presentada por Unidos Podemos y que incluyó una enmienda del PSOE, contó con 18 votos a favor (estos dos grupos, Esquerra Republicana y Grupo Mixto), 14 en contra (del PP) y cuatro abstenciones (Ciudadanos).La proposición no de ley, defendida por Juantxo López de Uralde (Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea), señala que el Gobierno debe declarar al lobo ibérico “especie de interés especial” al norte del Duero con la incorporación de las poblaciones de todas las comunidades autónomas al Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial “por motivos ecológicos, científicos, sociales, culturales y éticos”.Además, indica que las poblaciones situadas al sur del Duero tienen que incluirse en el Catálogo Español de Especies Amenazadas con la categoría de “en peligro de extinción”, lo que “obligaría a las comunidades autónomas involucradas a desarrollar los correspondientes planes de recuperación de la especie, así como a garantizar el buen estado de conservación de sus poblaciones y la conectividad poblacional con las del norte de la península”. El texto insta al Ejecutivo a poner en marcha mesas y foros de encuentro y debate entre los sectores interesados en el lobo (ecologistas, profesionales de la ganadería, personal técnico, ayuntamientos, científicos, administraciones autonómicas, cazadores, profesionales del turismo...) y a elaborar una Estrategia Nacional de Conservación del Lobo ibérico consensuada con todos ellos.Esa Estrategia deberá “fomentar la conectividad” entre poblaciones con la creación de corredores ecológicos, pasos de fauna específicos, la reducción de vallados cinegéticos, etc; coordinar, estructurar y unificar las medidas de fomento de la coexistencia del lobo ibérico con la ganadería extensiva y con la caza en grandes fincas cinegéticas, elaborar un proyecto de investigación que aporte conocimientos sobre su etología, patrones de predación o dinámica poblacional, y contener “un régimen específico de sanciones al furtivismo de la especie”.Además, propone al Gobierno crear un ‘Sello/Marca Lobo’ que proporcione valor añadido tanto a los productos provenientes del sector primario coexistente con poblaciones de lobo ibérico como para la actividad turística debido a la presencia y la coexistencia con la especie, “en base a criterios de respeto y tolerancia”.López de Uralde apuntó que el Estado deberá impulsar una mesa sectorial del sector ganadero para establecer criterios de compensación económica de los daños que genere el lobo, así como ayudas permanentes a las explotaciones ganaderas ligadas a la adopción de medidas preventivas y al mantenimiento de la sostenibilidad ambiental y de la conservación de la naturaleza.OTROS PORTAVOCESPor otro lado, el portavoz del PP, Javier Calvente, dijo que es “una pena” que López de Uralde no haya aceptado la enmienda de los populares y subrayó que la iniciativa aprobada da prioridad a la conservación del lobo frente a la actividad ganadera.Manuel González, del PSOE, indicó que los socialistas votaron a favor por encontrar “bastante completa” la iniciativa presentada por López de Uralde, al tiempo que defendió “el equilibrio” entre la conservación del lobo y las ayudas a los ganaderos.Toni Cantó, de Ciudadanos, explicó que su grupo se abstuvo al tener “dudas” sobre las medidas recogidas en la proposición no de ley, ya que, según apuntó, Portugal ha seguido “la línea de acción” de la iniciativa de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y ha conseguido el efecto contrario.“Me preocupa mucho el lobo como especie que está en peligro y me preocupan mucho el agricultor y el ganadero en las zonas rurales, que, perdón por la expresión, están en cierto peligro de extinción”, apuntó.Por último, Xavier Eritja, de Esquerra Republicana, indicó que "el lobo merece como el que más el reconocimiento social" porque "representa como nadie la imagen cultural de la naturaleza indomable".