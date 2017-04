García-Tizón (PP) dice que gastó 14.000 euros en reses bravas y más de 500.000 en adecuar la finca El Borril

Etiquetas

El presidente provincial del PP, Arturo García-Tizón, ha desglosado la inversión que realizó la Diputación de Toledo durante la anterior legislatura, con él al frente, en la finca El Borril y el área de naturaleza que acoge esta, donde gastaron 14.000 euros en adquirir la ganadería de reses bravas que la institución provincial ha vendido ahora --por 23.375 euros-- y más de 500.000 euros en adecuar la finca con diversas instalaciones para, entre otras cosas, acoger a esta ganadería.

"Creo que fue una inversión económica y barata. Somos responsables y, aunque tengamos que manejar un número pequeño de animales, eso no son ovejas, estos animales necesitan cuidados especiales", ha señalado García-Tizón en una rueda de prensa en la que ha enumerado los gastos de la Diputación de Toledo del 2011 al 2015 en el área de agricultura, ganadería, medio ambiente y la escuela taurina que hicieron en la finca El Borril, la finca Portusa y el Vivero Taxus.

Con esta explicación, el todavía presidente provincial del PP en Toledo --será sustituido en este cargo por el actual delegado del Gobierno en la región, José Julián Gregorio, en el próximo Congreso provincial del partido--, ha querido desmentir las acusaciones "de despilfarro de recursos públicos" del que, ha afirmado, le acusa el actual Gobierno de la institución provincial, presidido por Álvaro Gutiérrez.

"No se han gastado 500.000 euros en reses bravas. Esta mentira es algo similiar a lo que dice Gutiérrez de que me gasté recursos públicos en adquirir leones, osos y elefantes", ha ironizado García-Tizón, que ha justificado la compra de esta ganadería, que ha insistido que se compró "por un precio irrisorio", para fomentar las actividades de la escuela taurina dependiente de la Diputación y el aprendizaje de la tauromaquía.

"NO DIO TIEMPO A HACER UNA SOLA TIENTA"

Aunque ha afirmado que las reses bravas, con las que "no dio tiempo si quiera a hacer una sola tienta" debido a su juventud --han tener "al menos dos años"--, se adquirieron por 14.000 euros a diversos ganaderos, García-Tizón ha enumerado la serie de gastos que tuvieron en esta finca y que, con la adquisición de otro ganado manso avileño y bueyes mansos -20.000 euros--, alcanza los 598.909 euros.

Con ellos, ha explicado el representante 'popular', se hicieron diversas inversiones en el área de agricultura --142.893 euros-- como la plantación de olivar, la instalación de riegos o la adquisición de un tractor agrícola; así como también en el área de ganadería --322.744 euros-- con el fin de adecuar las instalaciones a este ganado, como el cerramiento de parcelas, la adquisición de mallas, construcción de porches y otras inversiones.

En el presupuesto mencionado, la Diputación también incluye el gasto de 51.000 euros en las obras de instalación de lobos en el aula de la naturaleza de El Borril y el acondicionamiento de esta, así como también otro partida de 62.272 euros para diversas obras comunes de agricultura y ganadería en este enclave, como la instalación de un equipo de bombeo que costó 40.668 euros.

"ESTADO RUINOSO DE EL BORRIL"

Otra inversión, aparte de las cantidades mencionadas, fue la de 21.932 euros en la escuela taurina, de la que ha advertido que aún quedan por pagar los baños --9.500 euros--, al igual que tampoco se han abonado 142.000 euros de las instalaciones ganaderas que construyeron en una finca que, a su juicio, presenta actualmente "un estado ruinoso" debido al descuido del actual Gobierno de la Diputación.

"Me parece legítimo que no quieran seguir con la ganadería. Se puede ser partidario o no de la fiesta de los toros, y hay muchos que pensamos que es un patrimonio de interés cultural", ha manifestado García-Tizón, que ha aseverado que lo que no se puede es "mentir" y decir que su equipo de Gobierno "gastó 500.000 euros en una ganadería de reses bravas" que, ha advertido, "no se puede comercializar".

En cambio, respecto al ganado manso que adquirió en un convenio con las diputaciones de Ávila y Cáceres, con la intención de "conservar la raza avileña", se trata de un ganado "muy bueno para poder sacar lotes y comprarlo".