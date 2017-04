El Gobierno riojano espera tener un nuevo Decreto de Escolarización para el curso 2018-2019

Etiquetas

El consejero de Educación, Alberto Galiana, he afirmado hoy que el Gobierno riojano espera tener ("ojalá" así sea, ha dicho) un nuevo Decreto de Escolarización "basado en el diálogo" en el curso 2018-2019.

En el desarrollo del pleno del Parlamento de La Rioja, Galiana ha respondido a preguntas del portavoz de Ciudadanos, Diego Ubis, ante las que ha considerado que "son la familias las que tienen que determinar qué modelo educativo quieren".

El portavoz de Ciudadanos, Diego Ubis, le había reclamado que, desde el Parlamento de La Rioja, se desconoce, a pesar de pedirlo, "la relación de necesidades educativas"; y que no hay "un plan de inversión". Le ha recriminado una "política de trileros" y falta de interés.

Galiana le ha explicado que "la libre elección hace que las planificaciones estén sometidas a cambios constantes" y le ha pedido que no use "demagogias".

Ubis, después, se ha interesado por el proceso de escolarización y le ha reprochado que no se haya modificado el decreto que lo regula. Le ha asegurado que su verdad está "sesgada" porque los porcentajes de escolarización en la primera elección "no son reales" y el proceso está "viciado".

El consejero le ha acusado de crear una "alarma inexistente" para dañar al Gobierno. "Usted parte de una premisa falsa, de que no existen restricciones, pero en el sistema educativo existen y no se puede obviar", ha relatado. Ha añadido: "Un modelo como usted propone podría crear frustración, porque no se pueden incrementar las infraestructuras".

PLAN INDUSTRIAL

El pleno de hoy se ha abierto con las preguntas al Gobierno de La Rioja, empezando con el diputado socialista Ricardo Velasco, quien ha preguntado al Gobierno riojano sobre la situación de la producción industrial, demandándole un "verdadero plan industrial", dado que La Rioja, ha dicho, tiene el peor Índice de Producción Industrial de España "y continúa la tendencia negativa".

La consejera de Desarrollo Económico, Leonor González, le ha replicado que "en la vida se puede ser positivo y buscar las fortalezas" y, por eso, ha preferido centrarse en otros datos, como el de Confianza Empresarial, que "crece 2,3 por cien respecto al trimestre anterior", o las exportaciones, cuyo último dato apunta a un crecimiento, ha afirmado, del 5,6 por ciento.

A continuación, Velasco le ha cuestionado por los salarios en La Rioja que, desde 2008, ha indicado, han disminuido un 2,3 por ciento, a causa de un "modelo de contratos precarios". También le ha indicado que "Cáritas señala que trabajar no garantiza salir de la exclusión".

González le ha contestado que "El Gobierno tiene la obligación de velar por el cumplimiento de convenios" y "que no exista la brecha salarial". También le ha pedido que realice aportaciones.

A continuación, desde Podemos, Ana Carmen Sáinz se ha preocupado por el futuro de los ganaderos riojanos, ante la apertura de una explotación ganadera en Soria.

El consejero de Ganadería, Iñigo Nagore, ha empezado señalando que aún no se sabe si se llevará a cabo. Ha indicado que "el sector lácteo de La Rioja es prácticamente testimonial" y el impacto dependerá de a qué se dedica porque si, por ejemplo, se destina a queso no influirá porque en La Rioja se destina a leche fresca.

SANCIÓN POR AYUDAS A LA PAC

Desde Ciudadanos, su portavoz Diego Ubis se ha referido a una sanción que la Unión Europea ha impuesto a España, por ayudas a la PAC, y que a La Rioja supone 3,9 millones de euros. Algo ante lo que se ha preguntado quién va a pagar esa sanción, consecuencia de declarar como pastorales zonas arboladas. Le ha preguntado, también, por qué la consejería no revisó esas solicitudes.

Nagore le ha indicado que "la ignorancia es muy atrevida". "Este asunto ha sido ampliamente debatido con el sector", ha dicho al tiempo que ha rechazado que fueran "ayudas ilegales". "Fueron discrepancias a lo que debe ser considerado una hectárea de pastos que, a nuestro juicio, puede ser si tiene arbolado", ha explicado.

Ha preferido hablar de "corrección", y no multa, ha dicho que está recurrida y ha afirmado que, en todo caso, el dinero no lo pagarán los ganaderos, sino el Estado y las comunidades.

Por último, Francisco Ocón ha hablado de falta de reivindicación del Gobierno central ante los "peores presupuestos" para La Rioja por parte del Estado. Algo ante lo que el consejero de Administración Pública, Alfonso Domínguez ha apuntado a la cifra, ha dicho, "más rigurosa, que dice que estamos creciendo al 2,9 por ciento".