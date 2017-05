María Jesús Álvarez destaca que los daños del lobo han descendido "de forma insuficiente pero importante"

Etiquetas

La consejera de Medio Rural ha afirmado que los daños del lobo han descendido en los últimos 6 años más de un 20%, una cifra "insuficiente pero importante", y ha recalcado que el primer esfuerzo de su Consejería es estar en poner en marcha medidas de control de la población.

Álvarez ha respondido a preguntas de la diputada de Foro Asturias, Carmen Fernández, quien ha cuestionado que el Gobierno asturiano esté realmente tomando medidas o tenga interés en atacar el problema. Álvarez ha señalado que se han realizado 629 servicios, y que si no se han abatido "más lobos, no quiere decir que no los queremos hacer ni que no se hayan hecho".

La consejera ha considerado que "para el ganadero que sufre el daño el debate no se puede hacer de otra manera, pero ha pedido racionalidad a los diputados". Ha recalcado que el Gobierno está trabajando "con absoluta seriedad", y que el número de daños "ha descendido por encima del 20% en los últimos seis años". "Insuficiente pero importante", ha recalcado.

JABALÍ

En otra intervención, el diputado del Ciudadanos, Nicanor García, ha reclamado aumentar la caza de jabalíes, en colaboración con las sociedades de cazadores, porque "o se controla la población o nos van a acabar invadiendo".

Durante el pleno de la Junta, García ha reclamado medidas de control en cotos y fuera de los cotos, y en zonas periurbanas, según el diputado, porque 120 ejemplares al año son "escasísimos", en comparación con los 9.000 que se capturan al año.

Ha advertido García que no hay término medio: "o actuamos controlando su población o acabarán invadiéndonos, y para eso los cazadores son un elemento clave". De paso, ha defendido la posibilidad de generar riqueza con la comercialización de la carne de jabalí.

La consejera ha matizado al respecto que el jabalí está presente en 80 ciudades de toda España, incluyendo grandes capitales como Madrid, Barcelona y Valencia. Ha reconocido que el incremento de la caza no es suficiente, y que es necesario tomar nuevas medidas.

"En solo cuatro meses", ha señalado al respecto, "hemos abatido la mitad de los que lo fueron el año pasado (125), y la Guardería lo hace en áreas donde no lo pueden hacer los cazadores". No obstante, ha reconocido que "hay que continuar en esta línea.

APOYO A LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

En la misma sesión plenaria, la consejera de Medio Rural ha destacado la resistencia y crecimiento del sector agroalimentario asturiano, que cuenta con más de 700 empresas y cuyas cifras de negocio superan los 1,7 millones de euros.

Lo ha explicado durante en respuesta a la diputada de Podemos Asturies, Paula Valera, que ha criticado al Principado por la falta de visión general para apoyar a la industria agroalimentaria. Entre otros aspectos, Valero ha criticado que la marca Alimentos del Paraíso no acoja a buena parte de las producciones de calidad de la región, o que no exista una bolsa de quesos asturianos de calidad, ya que solo cuatro de los más de 40 que existen en Asturias cuentan con DOP.

La consejera ha insistido en que ya hay una marca de calidad diferenciada de quesos artesanos de la que forman parte una buena parte de los que se hacen en Asturias, y que los queseros pueden incorporarse a alimentos del paraíso si quieren. "Tiene que haber una suerte de liderazgo de los propios productores", ha añadido. Ha matizado que ha de haber unos controles, pero "tienen que ser ellos los que soliciten ese sello".

Ha recalcado el apoyo del ejecutivo asturaino a este sector, "en crecimiento, que resiste", y que representa el 2,2% del negocio agroalimentario en España, con especial importancia de la actividad láctea en Asturias.

Ante las críticas de Valero, al respecto de que el número de variedades de manzana con las que se puede hacer sidra DOP siguen siendo las mismas 22 desde el año 2003, Álvarez, ha asegurado que en breve se incrementará, tanto el número de variedades, como la producción general de sidra con denominación de origen.