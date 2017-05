'75 Minutos', de Canal Sur TV, se ocupa este martes de la Feria Agroganadera de Los Pedroches

Etiquetas

El programa de Canal Sur Televisión '75 Minutos' se ocupa este martes de la Feria Agroganadera de Los Pedroches, que ha movido cerca de dos millones de euros en su vigésimo quinta edición. Con 92.000 metros cuadrados de exposición, Pozoblanco se convierte en el epicentro de sector ganadero andaluz durante unos días, informa la RTVA.

Por ella han pasado 140 explotaciones con 1.200 cabezas de ganado, un diez por ciento más que en la edición anterior gracias al retorno del vacuno de leche y la consolidación del porcino. Cada uno lleva lo mejor de su casa para vender el ganado más selecto, exhibirlo o presentarlo a concurso.

Y es que la feria ganadera de Pozoblanco celebra su primer cuarto de siglo siendo referente en el sur de Europa no solo del mundo ganadero, sino también del sector agroalimentario e industrial de la zona.

Desde Constantina a Pozoblanco hay 150 kilómetros. Es el viaje que 10 vacas y un toro realizan para participar en la Feria. Son los animales de Jose Luis, abogado y ganadero, que lleva 25 años sin faltar a la cita. El año pasado su toro Elitista se llevó el título de campeón en la raza Limousin e intentará revalidarlo, pero no va a ser fácil. Desde Almogía, en Málaga, viaja Nicolás.

Él acude al encuentro con sus mejores ejemplares, como todos los años, cargado de ilusión y con la esperanza de conseguir un nuevo logro que aumente el valor de su ganadería. Acompañado de su mujer, ha podido disfrutar del éxito de uno de sus potros, que ha quedado primero en el concurso de morfología. "Soy feliz, todo el trabajo del año ha sido recompensado y este resultado me da más fuerza, a mis 69 años, para seguir luchando en este duro negocio", destaca emocionado Nicolás.

Francisco mira de un corral a otro comparando mentalmente sus ovejas con las del resto de competidores. Estamos en una finca del Valle de los Pedroches. "Es que este año la competencia está muy difícil", dice. Se refiere a los animales que presenta para el concurso de Merino Fleischschaf, una raza mitad española, mitad alemana, que da muy buena carne. El año pasado, uno de sus cabritos quedó tercero pero en esta edición no lo tiene tan claro.

El padre de Francisco, Lucas, falleció recientemente y "era él el que realmente preparaba los animales incluso con años de previsión. Este año nos ha pillado un poco de improviso todo y vamos a la Feria como homenaje a él y como forma de continuar el trabajo de años en la ganadería", continúa un Francisco emocionado.

Durante estos días, Pozoblanco se convierte en el epicentro del sector agroganadero andaluz. 140 explotaciones con 1.200 cabezas de ganado y 170 expositores comerciales se dan cita en esta localidad. Concursos de morfología, subasta de ganado y exhibición del mismo son los platos fuertes de una feria que celebra este año su primer cuarto de vida. Las cifras hablan de cómo ha ido el negocio. Casi dos millones de euros se mueven entre los ganaderos e interesados. Además, el pueblo y los alrededores ven cómo se hace un agosto en plena primavera. Lleno total en restaurantes, hoteles y colas en las gasolineras. Y nuestros cuatro reporteros grabando in situ para no perdernos ningún detalle.

A las 10 de la noche, la actividad no para dentro de las naves. En el corral de las vacas frisonas están "duchando" a una de ellas. "Se les corta el pelo, se las maquilla y se las echa laca para que estén presentables en el concurso", dice Juan, coordinador ganadero de la Feria. Los ganaderos que han traído hasta aquí a sus animales le ponen tanto mimo que muchos trabajadores pasan las noches de la Feria durmiendo con el ganado. "Es que date cuenta que aquí traen lo mejor de sus casas y quieren estar al lado de sus animales en todo momento", dice Juan mientras uno de estos trabajadores remueve continuamente una montaña de forraje. "Es una comida húmeda y si no se airea, fermenta. Mañana no la quieren", cuentan ante la mirada de asombro de Bea Díaz que comprueba como muchos han traído su propia comida de casa.