Oria cree detrás de las protestas de los ganaderos "hay un fundamento político"

El consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación, Jesús Oria, ha manifestado que cree que detrás de las protestas de los ganaderos "hay una fundamento político" ya que no encuentra "otra explicación" a que ahora que el Gobierno está pagando tanto los vacíos sanitarios como los daños causados por el lobo se manifiesten y durante la legislatura del PP, que no se pagaron, no lo hicieran.