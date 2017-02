El PP rechaza una moción en defensa del lácteo al entender que la oposición busca "titulares fáciles"

Etiquetas

En Marea, con PSOE y BNG, pedía índices de referencia como en Francia, precio "sostenible" y evitar cierre de granjas

El PPdeG ha votado en contra de una moción en defensa del sector lácteo gallego al entender que En Marea --grupo autor de la iniciativa-- y los otros dos grupos de la oposición, PSdeG y BNG --que la han apoyado-- solo buscaba con ella o medidas que no se pueden aplicar o "titulares fáciles" y "propaganda".

De este modo lo ha argumentado, en el pleno del Parlamento, el diputado popular José González Vázquez, en respuesta a las demandas que ha trasladado el parlamentario de En Marea Davide Rodríguez, quien ha acusado al Gobierno gallego y al central de "incapacidad" en algunos casos y "complicidad" en otros.

En su intervención, Rodríguez ha subrayado la necesidad de "mediación pública" para que los contratos entre ganaderos e industrias no sean una herramienta de imposición. En este sentido, ha avisado de que son precisos "hechos" pues no bastan con "buenos deseos y buenas voluntades".

Al respecto, ha denunciado que numerosas explotaciones están cobrando por la leche menos de 15 céntimos, entre 16 y 17, menos de 20, y entre 26 y 27, y que únicamente 2.050, según sus cifras, perciben más de 29, lo que "tampoco les asegura cubrir costes de producción".

"PROPAGANDA"

Por su parte, González Vázquez ha asegurado que el PP está "en la defensa" de esto, pero ha explicado que no puede apoyar puntos como el primero, que solicitaba "intervenir en la cadena de la leche y garantizar el futuro del sector lácteo gallego mediante el pago a los productores de un precio sostenible".

En cuanto a la segunda de las demandas del texto de En Marea -para fijar unos índices de referencia mínimos para el precio de la leche "como hicieron países como Francia"--, ha dicho que "no fue así", sino que lo que hubo "fue una negociación".

"En el apoyo al sector siempre nos van a encontrar", ha destacado, antes de concluir que lo que no harán los populares es respaldar iniciativas "que no favorecen a los ganaderos y lo único que buscan es hacer propaganda, titulares fáciles" y medidas que, a su juicio, no se pueden llevar a cabo.

PSdeG y BNG

Por su parte, el socialista José Manuel Pérez Seco ha resaltado que es fundamental que se remunere a los dueños de las granjas "con precios justos" y que cubran "al menos" los costes de producir la leche, mediante medidas para evitar el cierre de las mismas -este era el tercero de los apartados de la moción--.

Xosé Luís Rivas, 'Mini', por el BNG, ha denunciado una situación "dramática" del sector, en una "indefensión" que, según ha denunciado, el Ejecutivo autonómico "consiente". Por eso, le ha llamado a sentarse con todos los grupos de la Cámara y con los agentes implicados para "tomar acuerdos y actuar".