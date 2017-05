Podemos se queda solo en su petición de que el lobo sea especie no cinegética

Etiquetas

Achaca el cambio de criterio del Gobierno al "miedo" a las protestas de los ganaderos y le acusan de "vender" el plan por "un poco de paz social"

Podemos se ha quedado solo en el Parlamento de Cantabria en su petición de que el lobo sea especie no cinegética como inicialmente preveía el plan de gestión de la especie que Gobierno regional sacó a información pública tras consensuarlo con cazadores, ganaderos y ecologistas antes del cambio de postura del Ejecutivo regional tras hallar una fórmula para poder pagar todas las indemnizaciones por los daños que generen en todo el territorio regional sin modificar el 'status' de la especie.

Todos los demás grupos han votado en contra de la proposición no de ley de Podemos, que pedía mantener el plan de gestión acordado en la Mesa del Lobo entre todas las partes vinculadas", en el que esta especie pasaba a ser no cinegética, algo que ahora no ocurrirá, ya que se mantendrá como cinegética.

PP, PRC, PSOE y Ciudadanos (Cs) han justificando su postura en contra de la petición de Podemos en la necesidad de controlar la especie y de que en esa labor colaboren los ganadores, no solo el personal de la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación.

EL PSOE RECONOCE QUE "NO LE GUSTA" QUE EL LOBO SEA ESPECIE CINEGÉTICA

De hecho, esta ha sido la razón por la que el PSOE también ha votado 'no' a la iniciativa de Podemos pese a reconocer que a los socialistas "no les gusta tener al lobo como especie cinegética" y que "pueda ser exhibido como un trofeo de caza".

Mientras, Podemos ha insistido en que se puede hacer control poblacional sin cazar y ha opinado que "no hay razón" para este cambio de criterio que, a su juicio, "dinamita" el acuerdo alcanzado con los agentes implicados.

La formación 'morada' ha vinculado el cambio de postura del Ejecutivo al "miedo a los campanus", esto es a las protestas de los ganaderos, y ha acusado al Gobierno de "vender" el acuerdo que se había alcanzado en el plan de gestión del lobo por "un poco de paz social" para el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla.

De hecho, Podemos se ha preguntado si el cambio de criterio fue adoptado por el propio consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación, Jesús Oria (PRC), o si éste solo está "aguantando el chaparrón" de la decisión de "un superior", aludiendo, aunque sin citar, a Revilla.

La postura de Podemos ha sido criticada, sobre todo, por el PRC y Cs, que han insisitido en que el lobo no es una especie en extinción, sino "en expansión", por lo que han insistido en que se debe de controlar su población para hacerla compatible con la actividad ganadera.

"Los ganaderos son una especie a proteger si queremos mantener el mundo rural", ha espetado el diputado regionalista Fernando Fernández a la podemita Verónica Ordóñez.

Por su parte, Cs ha acusado a Ordóñez de "ver el mundo rural a través de una lente" que se lo "distorsiona".

Tanto PRC como Cs han insistido en que el hecho de que el lobo se mantenga como especie cinegética no desvirtúa el plan.

Así, Cs ha recordado a Podemos que lo que se cambia es una "solo punto" para --ha dicho-- permitir que el Gobierno regional pueda pagar todas las indemnizaciones por daños del lobo en todo el territorio, una justificación que ve "lógica".

Fernández (PRC) ha opinado, en la misma línea, que el hecho de que el lobo se mantenga como especie cinegética "no daña para nada los objetivos del Plan" ni es un "cheque en blanco para matar lobos" ya que es el Gobierno el que decide las condiciones en que se puede cazar.

Además, el regionalista ha advertido a la podemita que al PRC "nadie le impone lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo".

Por su parte, el PP ha llamado la atención sobre el "cambio de criterio" del Gobierno regional sobre el estatus que debe tener el lobo --si especie cinegética o no-- y de, según ha dicho, todos los grupos parlamentarios, a excepción del suyo y Podemos.

Sin embargo, se ha mostrado de acuerdo en que finalmente el lobo vaya a mantenerse como especie cinegética, como defendía el PP, al considerar que es una postura "sensata y posibilista" y, por ello, ha dado la "bienvenida" a ella al Ejecutivo y al resto de grupos que ahora apuestan por ello.

CORREOS

A diferencia de lo que ha ocurrido con la iniciativa de Podemos sobre el lobo, el Pleno sí ha aprobado una proposición no de ley del grupo socialista a favor de reclamar desde Cantabria al Gobierno de España que apruebe en seis meses un plan estratégico para aumentar la competitividad y garantizar la viabilidad de la Sociedad Estatal de Correos, que pase por la diversificación de su actividad, una iniciativa que ha salido adelante con el sí de PSOE, PRC y Podemos y la abstención de Cs y PP.

Todos los grupos que han dicho 'sí' a la iniciativa han criticado el "tijeretazo" de 60 millones de la financiación de Correos para 2017, según se prevé en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE), un recorte que Podemos ha tildado de "austericidio postal" y un "paso más" en el "desmantelamiento" del servicio.

Así, han opinado que este recorte supondrá una rebaja de la calidad del servicio de Correos, sobre todo en las zonas rurales --algunos como el PRC avisan de que "abre la puerta" a un posible "apagón postal"-- con la desaparición de puntos de reparto, y también la pérdida de empleos.

En la iniciativa se le insta a negociar a lo largo de 2017 un nuevo pacto colectivo con los trabajadores que garantice la tasa de reposición, la estabilidad en el empleo mediante convocatorias de consolidación en los próximos años, el rejuvenecimiento de la plantilla, la garantía y mejora de las condiciones laborales y un pacto salarial.

También se pide desarrollar y completar la normativa prevista en la Ley del Servicio Postal Universal de los derechos de los usuarios y del mercado postal para garantizar los compromisos de prestación y financiación de las obligaciones contraídas con un servicio postal "universal de calidad, a precios asequibles" y "accesible".

Y garantizar que Correos siga siendo una herramienta del Estado no puede prescindir para asegurar la vertebración del territorio.

Ciudadanos se ha mostrado a favor con la mejora de la competitividad que se demanda pero se ha abstenido al tener ciertas "dudas" sobre algunos aspectos que se piden en la iniciativa y consideran que pueden suponer una invasión de competencias al Gobierno de España o que dependen de los sindicatos.

El PP también ha adoptado esta postura ya que considera que se necesita un Correos "más moderno", "eficiente" y adaptado a las circunstancias, pero ha defendido las políticas que se están adoptanlo para conseguirlo.

Frente a las críticas a los recortes de PRC, PSOE y Podemos en el presupuesto de Correos, la diputada del PP Isabel Urrutia ha criticado que los socialistas se preocupen ahora y no con la deuda de la sociedad estatal cuando gobernaban.

CUIDADADORES

Además, el Pleno también ha aprobado con el apoyo de todos los grupos salvo el PP, que ha votado en contra de una proposición no de ley a favor de que desde Cantabria se inste al Gobierno de España a restablecer la obligatoria suscripción del convenio especial de la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales de dependientes, así como el ingreso de su cotización a cargo exclusivo del Estado.

En esta iniciativa, también se demanda un aumento en la financiación de la Ley de Dependencia y un Pacto de Estado por esta ley.