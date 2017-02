Recogen firmas para salvar a la vaca 'Carmen', enferma de tuberculosis

Etiquetas

El santuario de animales Wings of Heart ha conseguido 70.865 firmas en la página web Change.org para pedir que no se mate a la vaca 'Carmen', que esta enferma de tuberculosis.

Se trata de una petición de Wings of Heart, un santuario dedicado a "proporcionar un hogar seguro a los animales considerados de granja que no tienen cabida en la mayoría de refugios".

Según aseguran en su petición, 'Carmen' es una vaca que salvaron del matadero hace dos años y que esta "sana", pero ahora el Área de Ganadería de la Comunidad les ha entregado una orden en la que, según aseguran, les obligan a enviar a Carmen al matadero antes de 15 días "basándose en los resultados de una prueba que da altas tasas de error".

Se refieren a una prueba realizada en la que el animal dio positivo en tuberculina. Según han informado a Europa Press fuentes del Ejecutivo autonómico se trata de una prueba hecha por veterinarios "perfectamente formados de la empresa TRAGSATEC".

El santuario señala que ellos realizaron una segunda prueba que determina que la vaca "está perfectamente sana". No obstante, desde el Gobierno autonómico han explicado que para realizar ese tipo de pruebas sanitarias es "requisito imprescindible superar satisfactoriamente un curso de formación" y está "terminantemente prohibido que las lleven a cabo veterinarios no autorizados por los servicios oficiales". Esas pruebas no serían válidas ni legales, aseveran.

El Ejecutivo autonómico niega que hayan obligado a matar al animal. Según relata, la prueba realizada determinó que Carmen tenía tuberculosis y, tras conocerse el caso, se citó a la organización a una reunión ayer jueves, día 2 de febrero. A pesar de ello, un día antes de la cita el santuario lanzó la petición en Change.org acusando a la Comunidad de obligarles a matar a la vaca.

En la cita de este jueves, la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio les explicó que al no ser una explotación ganadera no podrían obligarles a matar al animal, aunque sea lo recomendable.

Ahora el animal queda "bajo la responsabilidad" del santuario, al que la Comunidad de Madrid ha dado varias recomendaciones: que no entre ningún animal más y que tampoco salga ninguno.