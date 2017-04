Rus y Grau marcan la semana parlamentaria en las Corts, en la que también se debatirá la ley de función pública

Etiquetas

El debate y votación sobre la modificación de la Ley de ordenación y gestión de la función pública valenciana; la citación del expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus en la Comisión de investigación sobre la adjudicación de plazas en residencias, en concreto del Grupo Savia, y la del ex vicealcalde de València y ex vicepresidente primero del Comité Ejecutivo de Feria Valencia, Alfonso Grau, marcarán la actividad parlamentaria en las Corts de la próxima semana, en la que no habrá pleno.