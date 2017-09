UU.AA. pide a la Xunta "más apoyo y menos propaganda" y recuerda que el precio de la leche gallega "está a la cola"

Etiquetas

El sindicato Unións Agrarias ha criticado las declaraciones realizadas por la conselleira do Medio Rural, Ángeles Vázquez, quien indicó que el precio de la leche ha subido más de tres céntimos con respecto al mismo periodo del año anterior.

"Presumía de que la leche ahora se esté pagando a 29 céntimos en las explotaciones gallegas", ha censurado el sindicato en un comunicado, para luego añadir que la titular de Medio Rural apoyaba esta comparación en los 26 céntimos a los que cotizaba en el ciclo más bajo de la campaña anterior, en la que se vivió, ha recordado, una de las peores crisis de precios a nivel internacional.

Para la central sindical resulta "alarmante" que desde la Xunta "no se tenga en cuenta que el precio de la leche gallega está a la cola" respecto de las otras zonas productoras de todo el Estado --31 céntimos en España, precisa Unións Agrarias--.

"Una realidad aún más grave si se tiene en cuenta que España está a la cola de los países productores lácteos de la UE, a la altura de Hungría o Lituania", ha remarcado el sindicato apoyándose en estadísticas oficiales.

A continuación, ha explicado que la "falta de control" por parte de las administraciones y el "incumplimiento reiterado de las normas más elementales de comercio" por parte de las industrias impiden, ha asegurado el sindicato, que el precio de la leche evolucione en Galicia.

Este hecho, ha precisado, se contrapone con lo que ocurre en el resto de Europa: "Los ganaderos han denunciado que esta situación pone en riesgo la viabilidad de las explotaciones lácteas, sin que desde el Ministerio ni la Xunta concreten una norma que impida la constante imposición de una mayoría de contratos a precio fijo, incluso en contratos de media y larga duración".

Finalmente, desde UU.AA. se ha destacado la "total falta de atención para escuchar y dialogar" por parte de la Consellería do Medio Rural con los representantes de los productores. "Ni se convocó la Mesa do Leite ni el Comité de expertos do Plan Lácteo, igual que ocurre en sectores como la viticultura y la castaña, en una especie de negación continua de una realidad que tienen la economía del rural al borde del desastre", ha zanjado el sindicato.