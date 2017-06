Los ganaderos almonteños suspenden la Saca de las Yeguas por "desacuerdo con las condiciones"

Etiquetas

La Asociación de Criadores de Ganado Marismeño ha decidido suspender la celebración de la Saca de las Yeguas en Almonte (Huelva), una tradición vigente desde el año 1504, ante "los desacuerdos existentes con las condiciones" dadas para su celebración prevista para el 26 de junio en relación a la reubicación de 400 cabezas de este ganado, que tradicionalmente han pastado en marismas de Hinojos.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la asociación, Francisco Chavero, ha remarcado que continúan reunidos pero por el momento los votos en contra de su celebración son mayoritarios.

Chavero ha precisado que "había una serie de acuerdos" para llevar a cabo este traslado de los animales aunque no ha querido abundar con qué administración, que "no se han cumplido", por lo que ha subrayado que "ahora mismo no hay Saca de las Yeguas".

El objetivo de la asociación, de ahí la suspensión, es la reubicación de 400 cabezas de ganado marismeño en una zona de marismas del parque y tener una solución definitiva.

"SORPRESA" PARA LA JUNTA

Al respecto se ha referido este miércoles el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, que ha inaugurado en Hinojos las obras de restauración ambiental realizadas en zonas húmedas del Espacio Natural de Doñana, y ha mostrado sorprendido porque "anoche estaba todo perfecto y esta mañana nos hemos llevado esta sorpresa".

"Oficialmente no tenemos constancia de su suspensión, aunque extraoficialmente sabemos que es así", ha señalado Fiscal, quien ha precisado que "anoche los responsables del propio espacio natural se acostaron con la felicitación de los ganaderos y de la junta directiva por haber cumplido los compromisos para que haya la mayor normalidad posible".

Por ello, ha reconocido que esta postura "nos ha sorprendido porque anoche todo estaba 'ok'", a la par que ha asegurado que aún no ha podido hablar con el presidente de la asociación ni con el Ayuntamiento de Almonte para ver qué ha podido ocurrir.

Cabe recordar que el pasado año también la Saca de las Yeguas se celebró 'in extremis' debido a la ordenanza emitida por el Ayuntamiento de Hinojos sobre la expulsión de 110 cabezas de ganado almonteño del total de las 400 que pastaban en la Marisma Gallega de Hinojos, no obstante finalmente se llegó a acuerdo.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Hinojos ha aprobado otra nueva ordenanza por la que expulsaba de sus marismas a las 290 cabezas de ganado restantes y cabe recordar que la solución ofrecida por la Junta de Andalucía el pasado año para su celebración fue ubicar temporalmente el ganado en dos fincas, denominadas 'El Moralejo' y 'La Dehesilla', que no están ubicadas en la zona de marismas, a lo que oponen los ganaderos.

Al respecto, el alcalde de Hinojos, Miguel Ángel Curiel, ha señalado en declaraciones a los periodistas que en las reuniones con la asociación y con su junta directiva "todo ha salido bien", por lo que ha asegurado sentirse "dolido" ante esta nueva circunstancia.

"Estamos expectantes de que alguien nos diga oficialmemnte lo que hay porque Hinojos ha puesto a disposición diferentes alternativas y la Junta de Andalucía ha cumplido", refiriéndose a la puesta a disposición de "una finca alternativa como es 'El Moralejo' que se ha vallado para ello".

"Queremos seguir manteniendo las tradiciones pero a veces a los mandatarios políticos se nos escapan estas cuestiones", ha remarcado Curiel, quien ha dejado claro que el pasado año "ya se trazaron puentes entre los ayuntamientos de Hinojos y Almonte".

De hecho, esta misma mañana estaba prevista una rueda de prensa en Huelva capital para presentar el programa de la Sacas de las Yeguas 2017 y finalmente ha sido desconvocada.