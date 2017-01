Los ganaderos vuelven a reclamar "soluciones inmediatas" a una Xunta que fija como objetivo mejorar los márgenes

Etiquetas

La industria no se presenta en una nueva reunión de análisis del sector lácteo y los productores lo ven "preocupante"

Los integrantes del plan de fortalecimiento del sector lácteo han vuelto a reunirse este miércoles en Santiago tras no hacerlo desde mediados de 2016, en un encuentro en el que los ganaderos han reclamado de nuevo "soluciones inmediatas" a la Xunta ante su situación "crítica".

En declaraciones a la prensa, tras casi tres horas y media de reunión, la conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, ha subrayado que "a parte de hablar de precios" de la leche, "se marca un objetivo" que es mejorar los márgenes de beneficio de las explotaciones a través de una mayor eficiencia en los costes de producción, en donde jugará un papel principal "la base territorial".

En un contexto de subida generalizada de los precios lácteos en el mercado internacional, los ganaderos gallegos se quejan de que en Galicia no se incrementan al mismo ritmo, y sigue siendo la comunidad en la que menos se paga a los productores por su leche.

Entre las demandas que realizan los ganaderos, Óscar Pose (Unións Agrarias) apunta que todavía no saben nada del decreto de cesiones -que tiene como fin conocer los valores de las compraventas entre todos los eslabones de la cadena--, ni tampoco del decreto que marca el origen.

También está pendiente la regulación de los primeros compradores, que adeudan en algunos casos hasta "cinco meses" sin pagar a ganaderos, pues "se sigue con el mismo borrador de hace un año sin ningún avance".

NUEVA LEGISLATURA

Por su parte, Ángeles Vázquez ha señalado que en esta reunión se han abordado los temas a seguir en la nueva legislatura, en donde considera "primordial" mejorar los márgenes netos de las explotaciones.

Tras destacar que 2016 fue el año con mayor incorporación de jóvenes en el mundo agrario en Galicia (618, la mitad de ellos en el lácteo), ha apostado por impulsar nuevas uniones como Clun, así como por la innovación, dinamizar tierras improductivas y fomentar la transformación.

Asimismo, la conselleira ha informado sobre que realizarán reuniones trimestrales para abordar la situación del sector y también crearán grupos de trabajo específicos. En esta línea, ha explicado que se ha trasladado al Ministerio la preocupación por la puesta en marcha de los decretos de cesiones y origen.

Una de las cuestiones acerca de las que ha llamado la atención la conselleira es sobre la intención de ceder a explotaciones 400 hectáreas productivas que están abandonadas en el Val de Lemos (Lugo) y que pasarán a formar parte del Banco de Terras en este primer trimestre. Esto es resultado de un trabajo iniciado por la Fundación Juana de Vega y la universidad en octubre de análisis de terrenos sin uso.

AUSENCIA DE LAS INDUSTRIAS

En este encuentro en el que ha habido presencia de representantes de los productores, distribución y administración, Óscar Pose (Unións Agrarias) ha echado en falta a miembros de las industrias, lo que ve "preocupante".

Y más en un momento en el que hay una causa abierta contra Lactalis, uno de los principales compradores a ganaderos gallegos, al que Unións Agrarias acusa de haberse quedado con más de dos millones de euros que debía haber abonado a los productores trasladando así la subida que a su vez pagó la distribución a Lactalis.

Preguntada sobre esta cuestión, la conselleira de Medio Rural se ha limitado a apuntar que es un "proceso judicializado" por lo que no entrará a hacer más valoraciones, ya que necesita "saber todos los datos".

Con ello se refiere a que se conoce cuánto paga Lactalis a los ganaderos, pero desconoce cuánto abonan las cadenas de distribución a Lactalis, extremo que "solo sabe" el Ministerio de Agricultura en base al demandado decreto de cesiones.

EFECTO ARRASTRE EN PRECIOS

A esto se une que Pose censura que Lactalis impone contratos para los próximos meses con solo una subida de un céntimo por litro, de 27 a 28 céntimos. "Esperemos que esto no arrastre al resto de industrias, pero nos tememos lo peor por el peso que tiene Lactalis, y aquí no se pudo hablar del tema porque las industrias no estaban presentes", lamenta este sindicalista agrario.

También ve "preocupante" que alguna empresa de distribución plantee bajadas de precios en los lineales, por lo que ha avanzado que los productores estarán "atentos" para hacer "las denuncias pertinentes" y acciones de protesta. "No podemos permitir que lo poco que se consiguió, que es aumentar el valor de la cadena, aunque no llegó al productor, se pierda", ha avisado.