DASTIS APOYARÁ POR LAS “VÍAS JURÍDICAS” LAS RECLAMACIONES DE LOS PESCADORES QUE EXIGEN UNA PENSIÓN A NORUEGA

- Si no surten efecto las gestiones diplomáticas. El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, aseguró este martes que se plantea la posibilidad de apoyar todas las “vías jurídicas” pertinentes para apoyar a los miles de pescadores españoles que reclaman una pensión a Noruega tras trabajar en su flota durante décadas. Lo hará si las gestiones diplomáticas efectuadas no surten el efecto deseado.En el Pleno del Senado, el jefe de la diplomacia española se expresó así en el marco de una interpelación de Unidos Podemos sobre las medidas políticas y diplomáticas que pretende adoptar el Gobierno para alcanzar un acuerdo con Noruega que permita poner fin a la situación de desprotección social de los trabajadores gallegos del mar embarcados en los buques pesqueros noruegos antes del año 1994.Dastis dejó claro que el Gobierno “no ha permanecido” ni “permanecerá impasible” ante este “problema que nos preocupa enormemente”. Se comprometió a recibir a los representantes de la Asociación Long Hope, a insistir con las autoridades noruegas para tratar de resolver la situación fruto de un “trato injusto y discriminatorio” y a estudiar un informe jurídico, ya que si las gestiones diplomáticas no surten efecto, “apoyaremos las vías jurídicas”. Explicó que la Embajada de España en Oslo se encontró con que las autoridades noruegas reconocían “razones éticas” a favor de los marineros españoles pero no encontraban base jurídicca para ofrecerles una solución basada en derecho.Ante la amenaza de los marineros de llevar el asuntos ante la Justicia, Exteriores esbozó la posibilidad de alcanzar un acuerdo bilateral o la concreción de un fondo de compensación para éstos. “Sin embargo, la respuesta noruega ha seguido siendo evasiva”, reconoció.Ante el hecho de que se agota la posibilidad de defensa de los marineros en virtud del derecho comunitario, llamó a concentrarse en el ámbito del Consejo de Europa, en la Convención Europea de los Derechos del Hombre, que requiere el previo agotamiento de los recursos internos. Actualmente, el asunto se encuentra ‘sub iúdice’ al haber admitido a trámite los tribunales noruegos la demanda de la Asociación Long Hope. “Pueden estar seguros de que no vamos a dejar de seguir este asunto en el que prometo estamos profundamente involucrados y vamos a seguir estándolo”, sentenció. Dastis hizo hincapié en que el objetivo de su Departamento es encontrar una solución “satisfactoria” para el problema de los marineros españoles que esté basada en los principios de “justicia social y en la no discriminación”.“En ello estamos y vamos a seguir estando y se lo seguiremos reiterando en cada ocasión que tengamos a las autoridades noruegas”, zanjó el responsable de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Gobierno.Por su parte, la senadora de Podemos María Vanessa Angustia evocó la “dureza” que supone para los 12.000 marineros afectados por esta situación ante la que pretenden encontrar la “justicia social que merecen: sus pensiones”.Acusó a los distintos gobiernos de no preocuparse por “sacar del desamparo a estos trabajadores” a los que se abocó a la “vulnerabilidad y la desprotección por no poder disfrutar de sus pensiones”.