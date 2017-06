CAIXABANK LANZA UN SISTEMA DE PAGO POR INTERNET PARA LAS SUBASTAS DE LAS LONJAS

Etiquetas

CaixaBank se dirige al sector pesquero español con una oferta que aúna innovación tecnológica y productos adaptados a las necesidades de ingresos y gastos de las explotaciones pesqueras, cofradías de pescadores y armadores.Con esta oferta pesquera, CaixaBank indicó que tiene por objetivo ayudar a “modernizar este sector”, tal y como se recoge en el acuerdo entre la entidad financiera y el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Además, la nueva oferta de productos y servicios contribuirá a incrementar la vinculación con las cofradías de pescadores, los armadores y los compradores de lonjas (restaurantes, pescaderías, mayoristas, etc.), donde actualmente la cuota de penetración de CaixaBank en cofradías asciende al 32% en España.Gracias al lanzamiento de la primera pasarela de pago para comprar en las lonjas, a través de la web 'mercapesca.net' los clientes podrán comprar en las subastas de pescado de distintas lonjas en España. De esta forma, los compradores tienen la posibilidad de comprar en varias lonjas al mismo tiempo, disminuyen los costes de compra, pueden escoger el mejor producto al mejor precio y aseguran la provisión en caso de mal tiempo o malas capturas en su lonja habitual.500 MILLONES DE FINANCIACIÓN La oferta pesquera incluye la apertura de una línea de financiación de 500 millones de euros, destinada cubrir las necesidades económicas de los armadores o implantar el servicio de compra remota en las subastas de las lonjas.Además, se han diseñado diferentes productos de financiación como el Credipesca AgroBank, un préstamo que permite al pescador o armador elegir la fecha del primer pago y la periodicidad de los pagos, por lo que le concede cierta tranquilidad en años en los que sus ingresos no sean los esperados. También, destaca la cuenta de crédito AgroBank, para afrontar consumos intermedios (aparejos, cebos, gastos portuarios, etc.), o el Credipesca Veda, diseñado para protegerse durante los periodos de paro biológico, cuando no se generan ingresos procedentes de la pesca.