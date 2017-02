CIUDADANOS PIDE AL GOBIERNO QUE PERMITA LA PESCA Y LA CAZA DE ALGUNAS ESPECIES INVASORAS

Etiquetas

Ciudadanos ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a permitir la pesca o la caza de la carpa, la trucha arco iris, el lucio, el ‘black bass’, el salvelino y el arruí, especies declaradas invasoras por el Tribunal Supremo en marzo del año pasado.En su iniciativa, firmada por los diputados Toni Cantó, Luis Salvador García, Miguel Garaulet y Melisa Rodríguez, Ciudadanos reclama al Ejecutivo que agote todas las vías jurídicas para aplazar la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo “por razones de índole económica y por la alarma social generada”.Ciudadanos apela a la “importancia social, económica y deportiva” de estas especies, y apunta que su inclusión en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras (carpa común y trucha arco iris) o no permitir la caza o la pesca de otras (‘black bass, lucio y arruí) “conlleva una importante afección económica para un gran número de municipios rurales al eliminar la posibilidad de que sigan obteniendo ingresos por las actividades de ocio y recreo ligadas a la actividad de aprovechamiento de estas especies”.En este sentido, subraya que desde la emisión de la sentencia del Tribunal Supremo se han celebrado “numerosas e importantes” movilizaciones sociales de pescadores y cazadores, así como del sector empresarial asociado a estas especies.Por ello, Ciudadanos propone modificar la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad para que se adapte un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo de 2014 e incluya “considerandos relativos a la importancia social y económica de estas especies” antes de que sean incluidos en el catálogo nacional de especies exóticas invasoras.Además, señala que esa modificación “preverá las garantías jurídicas necesarias para las actividades de la pesca y la caza” de esas especies “en aquellos lugares y espacios que no comprometan la viabilidad y el desarrollo natural de las especies autóctonas”.