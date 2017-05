LA CONSEJERA DEL MAR DE LA XUNTA DICE QUE "ESPAÑA ESTÁ A LA CABEZA DEL MUNDO EN LA LUCHA CONTRA LA PESCA ILEGAL”

Etiquetas

La consejera del Mar de la Xunta de Galicia, Rosa Quintana, defendió hoy en el 'Fórum Europa. Tribuna Galicia' el trabajo que realiza España para acabar con la pesca ilegal y destacó la labor de las autoridades respecto a otras regiones y países de todo el mundo.“España está a la cabeza mundial en la lucha contra la pesca ilegal, es necesario ver cómo se trabaja en otros países, no hay ningún país de la UE que extreme los controles como nosotros”, señaló durante su conferencia en el citado encuentro informativo que organiza Nueva Economía Fórum.Presentada por el presidente de la Cooperativa de Armadores de Vigo, Javier Touza, la máxima responsable de la pesca gallega defendió el actual funcionamiento de los controles pesqueros que realizan Galicia y España. “El servicio de inspección del Gobierno recibió la aprobación de una auditoría externa respecto a otras regiones. Ya me gustaría que se cumpliesen las normas en otros países como en España”, insistió.Quintana también destacó la posibilidad de que uno de los laboratorios de referencia europeo que actualmente está en Reino Unido se traslade a Galicia tras el Brexit. “El laboratorio de toxinas ya está en Vigo, mientras que en Reino Unido se encuentra el de referencia para virus y bacteriología. Nos sentimos preparados para que ese centro pueda venir y ya solicitamos al Gobierno su instalación en Galicia”, apuntó.La consejera del Mar descartó que la declaración de las Islas Cíes como Patrimonio de la Humanidad, solicitada por el Ayuntamiento de Vigo y por la Xunta de Galicia, pueda interferir en la actividad pesquera. “Lo primero de lo que me preocupé es de que no se verían afectadas y puedo asegurar que la declaración de Patrimonio de la Humanidad recoge que las actividades pesqueras podrán seguir desarrollándose sin ningún problema”, explicó.Respecto a la pesca deportiva y ante una pregunta sobre irregularidades en su práctica, Quintana señaló que “no recibo presiones para prohibir la pesca deportiva y considero que este sector puede convivir con el profesional”. Además, explicó que “hay personas incumplidoras de la norma en los dos sectores y son tan enemigos unos como otros, todo aquel que no cumpla con el respeto a los medios naturales tiene un enemigo en nosotros”.La consejera destacó la buena evolución del sector pesquero gallego durante los últimos años y ofreció datos que apuntan a un incremento de las embarcaciones y de los afiliados, además de un crecimiento del 30% en creación de empleo en la industria conservera y unas ventas en lonja que superan los 500 millones de facturación, una cifra que calificó como “histórica” en los últimos 20 años.