ESPAÑA CUENTA CON UN 20% MÁS DE CUOTA DE ATÚN ROJO ESTA CAMPAÑA

España dispondrá de 4.243,57 toneladas de atún rojo en 2017, lo que supone un aumento de 709 toneladas, un 20,08% más que en 2016, en base al programa plurianual acordado en 2014 para los años 2015-2017.Así se establece en los Planes de Capacidad, Pesca e Inspección de España para la campaña de pesca de atún rojo 2017 remitidos a la Comisión Europea por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.La principal novedad en esta campaña es que, por primera vez, España no se ha visto forzada a excluir del Plan de Capacidad a ninguna embarcación con derecho a estar en el censo de flota autorizada al ejercicio de esta pesquería, ya que con anterioridad el número de buques estaba congelado. Esto ha sido posible gracias a la modificación realizada, a instancias de España, en la norma de 2014, lo que permite incrementar el número de unidades, siempre que sea acorde con las posibilidades de pesca, lo que beneficia principalmente a la flota artesanal canaria.De esta manera, todas las modalidades de pesca dirigida, compuesta por 387 buques y almadrabas, van a ver repercutido el incremento del 20,08% en sus disponibilidades de pesca con respecto a las del año 2016.Por su parte, las embarcaciones deportivas y recreativas, que tiene prohibida la captura de atún rojo y que están obligadas a la suelta en vivo de los ejemplares capturados, podrán desembarcar hasta un máximo de 12,85 toneladas, exclusivamente en aquellos casos en los que, aun adoptando las medidas necesarias para asegurar la devolución con vida de los atunes capturados, no se consiguiese. En estos casos, y dentro de la mencionada cuota, se podrá desembarcar el ejemplar de atún rojo, pero no se podrá comercializar.