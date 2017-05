GALICIA. LA CONSEJERA DEL MAR VE EL BREXIT COMO UNA “OPORTUNIDAD” PARA EL SECTOR PESQUERO

Etiquetas

La consejera del Mar de la Xunta de Galicia, Rosa Quintana, manifestó hoy en el “Fórum Europa. Tribuna Galicia” que la salida del Reino Unido de la Unión Europea es una “oportunidad” para el sector pesquero gallego y español por el nuevo reparto de capturas.“El proceso de salida de Reino Unido es largo y estamos negociando cómo será el divorcio, pero Galicia no puede esperar a que se formalice esa ruptura, no estamos dispuestos a que la pesca sea la que sufra las consecuencias de la decisión de unos ciudadanos de salir de la Unión Europea”, señaló durante su conferencia en el citado encuentro informativo que organiza Nueva Economía Fórum.La titular de la cartera gallega de asuntos marítimos defendió un nuevo equilibro pesquero basado en la salida británica de la UE. “Tendremos que sentarnos para ver el reparto, ya que es lógico que España ahora demande que se revisen las normas de juego y eso significa que cambian las posibilidades de pesca, por lo que veo el Brexit como una oportunidad”, apuntó.Rosa Quintana coincidió con Javier Touzas, presidente de la Cooperativa de Armadores de Vigo, que actuó como presentador de la conferencia que pronunció la consejera, en que hay cierto “temor” ante las consecuencias que se pueden derivar de la salida del Reino Unido. “Ya tenemos una hoja de ruta para ver los posibles impactos jurídicos, por lo que debemos buscar argumentos para defender nuestra posición. En el exterior tenemos que coordinarnos con el Gobierno de España para aportar las claves a Europa”, dijo.Una de las principales preocupaciones de la responsable del Mar es la obligación de desembarcar en puerto los descartes pesqueros a partir de 2019 y la consiguiente prohibición de arrojarlos al mar. “Tenemos un importante reto e intentaremos conseguir una flexibilidad anual y una flexibilidad de especies, además de tratar asuntos como el alquiler o compra de cuotas”, señaló.La consejera avanzó que ya se ha encargado un estudio a la Universidad de Santiago para evaluar el impacto económico de la prohibición de los descartes. “No será fácil por el ineficaz modelo de reparto de cuotas sustentado en desembarcos y no en capturas, así como en las especies de estrangulamiento, por lo que puede tener un gran impacto en la flota y el sector”, reconoció.